Ya recuperado de la neumonía y el cuadro de dengue que tuvo que atravesar en junio, Antoñito Ventura y su mamá Fabiana Liuzzi visitaron el ciclo de Pamela David en América TV, "Desayuno Americano".

La conductora del programa aprovechó la oportunidad para preguntarle a la exvedette el diagnóstico del pequeño de 9 años. La madre, sin esquivar la consulta, explicó: "Antoñito tiene ECME (Encefalopatía Crónica No Evolutiva), son pequeñas cicatrices que tiene en el cerebro. En el hemisferio izquierdo. Yo creo que, en estas patologías, le van poniendo diferentes rótulos. La base del problema es que él tiene pequeñas cicatrices en el hemisferio izquierdo, que justamente es la zona que digita el habla".

Antoñito junto a su padre, Luis Ventura.

David le consultó si esto ocurrió por nacer de manera prematura, a lo que Fabiana detalló: "Él nace de seis meses y medio. Se salva de milagro, eran gemelos. Uno se detuvo en el comienzo del embarazo. De eso me enteré a los tres meses de gestación. Lo que sucede es que el otro lo reabsorbió. A mí me dieron una medicación para acelerarle el funcionamiento de los pulmoncitos y eso fue una granada en mi cuerpo".

El pequeño nació de seis meses y medio.

Además, agregó que la complicación sucedió por un error médico: "Fue un error médico. Yo tenía que estar monitoreada cada cinco minutos, me mandaron a mi casa y se me detonó el organismo. Y por eso se precipitó el parto. Yo soy hipertensa, pero estaba totalmente regulada. Se me subió la glucemia y la tensión y eso hizo que se presentara el parto. Antonio nace de seis meses y medio. En un momento, se puso muy grave y no sabíamos si pasaba (si iba a vivir)".

Por último, Fabiana Liuzzi habló de la vida cotidiana que tiene junto al hijo de Luis Ventura, Antoñito Ventura: "Gracias a Dios está acá y es algo que agradezco todos los días. Me dieron el diagnóstico al año. Por suerte, motrizmente, su avance fue rapidísimo. Caminó a término. Cuando te dan el diagnóstico es angustiante para cualquier mamá, pero esa angustia la transformé en fortaleza y en aprendizaje. Uno siempre está buscando qué más (se puede hacer) y es el mismo niño el que te va guiando por qué camino ir".

El conmovedor mensaje de Fabiana Liuzzi para su hijo

Desde su cuenta oficial de Instagram, la exvedette escribió: "Sin dudas, Dios nos bendijo grandemente!!! Gracias por este privilegio de elegirnos, hijito amado". A pesar de recibir una gran cantidad de mensajes de apoyo y afecto, Liuzzi también destacó la existencia de personas "que viven en su propia oscuridad y de mentes perversas" que han cuestionado la causa de la prematuridad de Antoñito.

Por último, luego de dedicarles un extenso texto a aquellas personas, Fabiana Liuzzi concluyó: "Dios los bendiga. Me quisieron poner varias mochilas y motes que no me corresponden. Mi alma está en paz".

