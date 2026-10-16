Falleció Fernando Confessore, el histórico meteorólogo: El dolor de sus colegas y los mensajes de cariño

Fernando Confessore, uno de los rostros más reconocidos de la información meteorológica en la televisión argentina, murió a los 58 años durante las primeras horas de este viernes. El periodista trabajaba desde la década del 90 en Canal 13 y Todo Noticias (TN), señales en las que construyó una extensa trayectoria y se ganó el cariño de sus compañeros y de la audiencia.

Así anunció Mario Massacesi la muerte de Fernando Confessore en pleno directo

El encargado de informar el fallecimiento de Fernando Confessore al aire fue Mario Massaccesi, después de que TN y El Trece recibieran el comunicado oficial de la familia. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca: murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como el del tiempo, Confe, el que veías todos los días desde hace treinta años acá en la señal Todo Noticias”, expresó el conductor y explicó que meteorólogo falleció a causa de “un infarto durante la madrugada”.

Fernando Confessore//Instagram de Mario Massaccesi

“Más allá de lo que vos veías en pantalla, con esto de darnos el tiempo, las alertas, las advertencias y los días de sol, era un hombre que nos enseñó mucho”, destacó Massaccesi. También resaltó su bajo perfil y el profundo amor que sentía por su esposa, sus hijos y su familia. “Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, porque siempre estaba aquí y siempre trabajando”, agregó el conductor. Y describió el impacto de la noticia entre los trabajadores del canal: “La noticia nos sacude, nos deja en estado de shock”.

En sus redes sociales, Mario Massaccesi también le dedicó un sentido mensaje junto a un retrato de Fernando Confessore. “Te vamos a extrañar Fer, por muchísimas razones, por tantísimos momentos entre cámaras, computadoras, noticias urgentes. Hasta siempre”, manifestó.

Los compañeros se despidieron de Fernando Confessore con sentidas palabras en redes sociales

Con un inmenso dolor, varios periodistas y compañeros de Fernando Confessore en TN y El Trece despidieron al histórico meteorologo. Uno de los más afectados fue Guillermo Lobo, quien compartió con Confessore más de tres décadas de trabajo, escribió una extensa despedida junto a una vieja fotografía de ambos.

Fernando Confessore y Guillermo Lobo//Instagram

“No era así. Teníamos que jubilarnos juntos. Tenemos la misma edad y teníamos lindos planes para todo lo que venía”, posteó. Recordó los comienzos compartidos en TN, los partidos de fútbol, las bromas y el crecimiento de sus respectivas familias. "Mi Fer... Tano. No era así. Te voy a decir algo que me quedó atragantado porque somos medios tontos los dos para expresarnos: Te quiero Tano. Me queda un abrazo atorado también" , escribió Lobo, quien aseguró que ambos nunca hablaban de la muerte y que esperaba volver a encontrarse con él para continuar sus habituales bromas sobre River y Boca. "Porque hoy te iba a ver, porque nunca hablamos de la muerte... porque esto no coincide. Ya nos vamos a ver. Me cargarás por River, te cargaré por Boca y nos reiremos como dos nenes", cerró.

Fernando Confessore y sus compañeros de El Trece//Instagram

La conductora Dominique Metzger también compartió un extenso mensaje con varias fotografías junto a Confessore y lo describió como un gran compañero y amigo, profundamente dedicado a su esposa, sus tres hijas y su madre. Recordó su humor ácido, su carácter y las bromas que le hacían sobre el clima. “Todo lo que no se veía delante de cámara de Confe era aún más desopilante y demostraba siempre lo solidario y compañero que era. Confe me acuerdo que hace poco cuando estuve de reemplazo a la tarde te pregunté por tu mujer y si eras romántico: dijiste unas palabras hermosas y ¡lo confirmaste! ¡Te voy a súper extrañar! ¡Qué injusto llevarse a los buenos tan pronto!”.

Fernando Confessore y Dominique Metzger//Instagram

Por su parte, Federico Wiemeyer lo definió como “el cabrón más querible” de sus compañeros y destacó los momentos compartidos detrás de cámara. Además, señaló que el meteorólogo fue “uno de los padres fundadores de TN” y que, durante 33 años, entró a los hogares de millones de argentinos. “Negra mañana. El cabrón más querible de todos mis compañeros... Cuántas bambalinas compartimos Confe, no puedo creerlo. Había que arrancarte la sonrisa, pero cuando te reías te reías, compañero de la terraza...Te dejo para el viaje un tema de los Bee Gees, que los adorabas. Chau Fer”.

Fernando Confessore con sus colegas//Instagram

Asimismo, el periodista profundizó en características de Fernando Confessore poco conocidas: “Amante de su barrio de Versailles, de sus plantas, de su familia, de sus hijas de las que tan orgulloso estaba. El salvador de tantos asados nuestros, cuando por Whatsapp nos avisaba que era mejor pasarlo de día porque iba a llover. ¿Te cuesta a vos aceptar esta noticia? Imaginate a nosotros, que todavía estamos esperando que cruce la puerta para charlar un rato…".

Ignacio González Prieto, otro de sus compañeros, lo despidió con divertidas fotografías que ambos compartieron en estudio en su cuenta de Instagram y con una frase breve en sus historias, pero cargada de emoción: “Hasta siempre, Confe. Amigo de mil travesuras. Te voy a extrañar”.

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Fernando Confessore había ingresado a TN en diciembre de 1995, luego de haber trabajado durante dos años en el Servicio Meteorológico Nacional, entre 1992 y 1994. A lo largo de más de tres décadas, participó de distintos programas y horarios de El Trece y TN, además de formar parte de espacios históricos como Telenoche.