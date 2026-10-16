Fernando Confessore, histórico meteorólogo, falleció a los 58 años: Qué se sabe hasta ahora

Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN y eltrece, falleció a los 58 años. Su muerte fue comunicada por el canal de noticias, esta madrugada, poco después de lo ocurrido en medio de la conmoción y el dolor de sus compañeros de trabajo.

Falleció Fernando Confessore, el meteorólogo de TN

Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN y eltrece, murió este viernes por la madrugada a los 58 años. La noticia fue confirmada por la señal de noticias, donde el especialista trabajaba desde hacía tres décadas. Según las primeras informaciones, sufrió una descompensación en su domicilio y habría fallecido a causa de un paro cardíaco.

De acuerdo con los datos que trascendieron, su esposa, Paula, se comunicó con el 911 al advertir que Fernando Confessore se había descompensado repentinamente. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió a la vivienda y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró salvarlo. Los profesionales constataron su fallecimiento en el lugar.

Fernando Confessore

La noticia generó una profunda conmoción en la redacción de TN y fue comunicada al aire por el periodista Mario Massaccesi, quien se mostró visiblemente emocionado al despedir a su compañero. “Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, expresó el conductor durante la transmisión. También reflejó el impacto que causó la noticia entre sus colegas: “Todos estamos en estado de shock. No podemos creer”.

La extensa trayectoria de Fernando Confessore

Fernando Confessore desarrolló gran parte de su carrera profesional en Artear, donde ingresó en diciembre de 1995. A lo largo de los años, se convirtió en una de las caras reconocidas del pronóstico del tiempo en TN y también formó parte del equipo de TN Campo. Además, se desempeñó como columnista en Radio La Red.

Fernando Confessore junto a Santiago do Rego, Paula García y Ale Parmo

Su formación estuvo vinculada tanto al ámbito aeronáutico como al meteorológico. Se capacitó como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista de la Comisión Nacional de Comunicaciones. En 1992 se recibió de pronosticador meteorológico universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Entre ese año y 1994, trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde se especializó en la recepción y la interpretación de imágenes satelitales.

Fernando Confessore junto a Paula García y Darío Lopre

En sus últimos años, Fernando Confessore integró la programación de los noticieros de TN en la franja del mediodía, de 10 a 13, y participó en el ciclo Nuestra Tarde. Su fallecimiento deja un profundo pesar entre sus compañeros del canal y los televidentes que esperaban verlo para saber las novedades del clima.

La familia que construyó Fernando Confessore junto a su esposa e hija

Fernando Confessore estuvo casado durante más de tres décadas con Paula Franco, quien lo acompañó desde sus años de estudiante. Fruto de su amor nació Julieta Confessore, quien se recibió de ingeniera química y es también jugadora de vóley en el equipo de División de Honor de Vélez Sarsfield. Su recorrido académico y deportivo era motivo de orgullo para el meteorólogo, que seguía de cerca sus logros.

Fernando Confessore, su hija Julieta y su esposa Paula Franco

Así, los argentinos se levantaron este viernes 16 de octubre con una dolorosa noticia: Fernando Confessore, histórico meteorólogo, falleció a los 58 años. Según se sabe hasta el momento, se habría descompensado en su casa y habría fallecido a causa de un paro cardíaco.