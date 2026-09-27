La tan esperada boda de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini —celebrada un sábado 26 de septiembre en el exclusivo rooftop SOMMA— no solo conmovió a todos por su romántica historia de amor iniciada con una anécdota de una burrata, sino que también deslumbró por el despliegue de estilo de los novios, sus damas de honor, testigos y distinguidos invitados del mundo del espectáculo y la moda.

La boda de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini / Créditos: RS Fotos

Fabiana Araujo: El círculo íntimo y las damas de honor marcando tendencia

El glamour estuvo muy bien representado por el círculo más cercano de la pareja. Las damas de honor de la boda —integradas por reconocidas figuras como Karen Reichardt, Marcela Rottgardt, Cecilia Bruzzone y Valeria Valle— brillaron con elecciones sumamente elegantes y acordes a una celebración al atardecer. Por su parte, los testigos del enlace, entre quienes se encontraron sus hijas afines Almendra y Kari Araújo, junto a Germán Martínez y Gabriel Perón, acompañaron la ocasión con estilismos formales y distinguidos.

Fabiana Araujo rodeada por las damas de honor / Créditos: RS Fotos

De Nequi Galotti y Karen Reinhardt a Mario Massaccesi: todos los looks del casamiento de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini

La celebración reunió a numerosas personalidades que apostaron por diferentes tendencias de alta costura para la noche porteña. Entre las imágenes compartidas del evento se destacan vestidos largos de líneas depuradas en tonalidades clásicas, trajes de sastrería impecables con detalles modernos, asimetrías y accesorios sofisticados que aportaron brillo y personalidad a una noche donde el buen gusto y la emoción fueron los verdaderos denominadores comunes.

Fabiana Araujo y Claudio Cosano; y los novios junto a Mario Massaccesi / Créditos: RS Fotos

Entre las invitadas se destacaron Mabby Autino y Karen Reichardt / Créditos: RS Fotos

Nequi Galotti, Adriana Costantni y Evelyn Sheidl con vestido y de abrigo tapado piel / Creditos: SS Fotos

Daniel Gómez Rinaldi, Claudio Cosano, Elena Fortabat y Héctor Olmo y Alejandro Veroutis / Créditos RS Fotos

Los novios con su círculo íntimo. Y Fabiana Araujo, Marcelo Dimini junto a Pampito y su pareja Facundo Estevez / Créditos: RS Fotos

Una boda de cuento de hadas que demostró que el amor puede surgir de la manera más inesperada —una simple charla sobre una burrata en un restaurante— y consolidarse a través del glamour, la alta costura y los afectos más profundos. Con un diseño inolvidable, el rodeado afecto de sus seres queridos y una fiesta soñada en lo más alto de Buenos Aires, Fabiana Araujo selló un capítulo mágico en su vida.