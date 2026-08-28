Las mejores fotos de las vacaciones de Mario Massaccesi en Finlandia

Mario Massaccesi disfruta de unos días de descanso en Finlandia, recorriendo destinos que combinan paisajes naturales y riqueza cultural. Su viaje lo llevó a conocer la capital, Helsinki, y el pintoresco pueblo de Porvoo, donde cada rincón ofrece una experiencia distinta y llena de detalles únicos. Las imágenes que acompañan su recorrido muestran momentos de calma y descubrimiento en escenarios muy diferentes entre sí.

Mario Massaccesi disfruta de unas vacaciones en Finlandia: Iglesias, paseos y recorridos

Mario Massaccesi aprovecha sus vacaciones en Finlandia para descubrir lugares que reflejan la calma y la diversidad cultural del país. Entre la modernidad de Helsinki y la serenidad de Porvoo, el periodista retrata momentos que muestran la esencia de cada sitio en un recorrido marcado por la tranquilidad y el descubrimiento. Las postales de su viaje transmiten la riqueza arquitectónica y paisajística de ambos destinos.

Mario Massaccesi en Finlandia

A través de sus redes sociales, el conductor compartió distintas imágenes que reflejan cómo transcurre su recorrido. El viaje hacia Porvoo, conocido como el “pueblo encantado”, comienza con un trayecto de aproximadamente 50 minutos en autobús desde la terminal central de Helsinki. Durante el recorrido, los paisajes naturales acompañaron su viaje hasta llegar a una plaza donde un mapa gigante dibujado en el suelo orienta a los visitantes.

Mario Massaccesi en Finlandia

En el lugar, Mario Massaccesi se suma a la dinámica de los turistas que buscan ubicarse entre las calles empedradas y las fachadas de madera de colores intensos. El pueblo sorprende por su tranquilidad y por la atmósfera que transmiten sus calles históricas. Las fotos muestran casas rojas, amarillas y azules, cafeterías con terrazas y tiendas de recuerdos que completan la postal del lugar. El periodista retrata escenas cotidianas de lugareños paseando con sus mascotas y disfrutando del sol.

Mario Massaccesi en Finlandia

En Helsinki, el recorrido adopta un tono más urbano. Allí el conductor se detuvo en las calles peatonales para admirar la decoración con banderines y plantas coloridas. Además, posó frente a murales que forman parte del arte callejero local. Una de las más llamativas lo muestra junto a un mural de un búho gigante reflejado en un charco, una escena que combina espontaneidad y creatividad en pleno centro de la ciudad.

Arquitectura y una iglesia icónica: el recorrido de Mario Massaccesi a Finlandia

Uno de los puntos más destacados de la visita de Mario Massaccesi a Helsinki es la Iglesia de Temppeliaukio, conocida como la “Iglesia de la Piedra”. Construido directamente sobre la roca de granito, el templo luterano se inauguró en 1969 y se distingue por su cúpula vidriada que permite el ingreso de luz natural. Las imágenes muestran cómo el interior combina paredes de piedra al desnudo con un órgano imponente, creando un espacio de reflexión.

El recorrido por la capital también incluyó monumentos y edificios neoclásicos que enmarcan las vías del tranvía. El presentador se mostró caminando entre estas estructuras, capturando la esencia de una ciudad que mezcla modernidad con historia. Las fotos reflejan la vitalidad de la capital de Finlandia y su capacidad de sorprender con cada esquina. Mientras tanto, en Porvoo, las imágenes transmiten la esencia de un pueblo detenido en el tiempo.

Las fachadas de madera, los cafés y las calles empedradas forman parte de una experiencia que combina lo pintoresco con lo cultural. Mario Massaccesi retrata la calma del lugar y la manera en que los visitantes se integran a la vida cotidiana de los habitantes. Cabe destacar que, por sus vacaciones, el presentador dejó la conducción de Cuestión de Peso en manos de Maju Lozano, quien se encargará del programa hasta su regreso.

Mario Massaccesi en Finlandia

Mario Massaccesi comparte imágenes de su recorrido por Finlandia que reflejan la diversidad de experiencias vividas en cada destino. Entre la calma de Porvoo y la vitalidad de Helsinki, su viaje reunió paisajes naturales, arquitectura histórica y expresiones culturales que marcaron cada jornada. Las postales muestran cómo cada lugar aporta una mirada distinta sobre la vida cotidiana en el país nórdico.

VDV