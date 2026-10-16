Fernando Confessore y Paula Franco: 40 años caminando juntos y en familia

Fernando Confessore fue, por décadas, una de las figuras más queridas, respetadas y reconocidas de la televisión argentina. Su carisma y precisión para comunicar el pronóstico del tiempo lo convirtieron en un rostro cotidiano en los hogares de millones de televidentes que confiaban en su palabra cada día. A través de la pantalla de Canal 13 y TN, consolidó una trayectoria impecable en los medios de comunicación, destacándose por su profesionalismo, calidez y un estilo único que humanizó la meteorología televisiva.

Sin embargo, más allá de las luces del estudio y el reconocimiento público, su mayor y más valioso logro se construyó fuera de los flashes. Lejos de la exposición mediática y las cámaras, el célebre meteorólogo supo edificar una vida privada sólida, priorizando siempre su entorno afectivo y formando una maravillosa familia junto a su compañera incondicional, su esposa Paula Franco.

Fernando Confessore, Paula Franco

La historia de amor de Fernando Confessore y Paula Franco: la romántica confesión del meteorólogo

La sólida unión entre Fernando Confessore y Paula Franco se transformó en un ejemplo de compañerismo absoluto, extendiéndose por más de 30 años de matrimonio. Aunque el meteorólogo siempre prefirió resguardar la intimidad de su hogar, en diversas ocasiones abrió su corazón para revelar el rol fundamental que tuvo su esposa desde mucho antes de que su rostro se volviera sumamente popular en la televisión. Ella se mantuvo de manera incondicional a su lado desde su etapa formativa como estudiante, apoyándolo en una época en la que el camino hacia el éxito profesional requería de enormes sacrificios.

El propio conductor compartió públicamente esta profunda gratitud a través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde rememoró el momento exacto en el que obtuvo su diploma de Técnico en Meteorología, en junio de 1992. Para aquel momento, la pareja ya había formado un fuerte unidos; por lo que el meteorólogo escribió: "Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula" .

Para Confessore, el crecimiento de su carrera fue un proyecto de a dos, un logro compartido donde los pilares fundamentales fueron el amor y la constancia de su compañera. En su conmovedor escrito, el periodista sumó elogios directos hacia ella, expresando: "Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a no bajar nunca los brazos" .

Esta romántica declaración dejó en evidencia que, más allá de cualquier secreto humorístico para sostener una pareja de tantas décadas, como cuando bromeó al aire en TN diciendo que la clave era "llegar tarde a casa e irme temprano", el verdadero motor de su relación fue el respeto mutuo. "Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón", sentenció.

Fernando Confessore, Paula Franco

La familia que construyeron Fernando Confessore y Paula Franco

El éxito profesional de Fernando Confessore en los medios de comunicación siempre estuvo acompañado por la absoluta reserva y el resguardo de su vida íntima, una decisión compartida y sostenida con firmeza por su esposa. Paula Franco se caracterizó a lo largo de las décadas por mantener un bajísimo perfil, manteniéndose completamente alejada del ojo público y de la exposición mediática. No posee redes sociales conocidas ni cuentas públicas, y sus únicas apariciones en el universo digital ocurren de manera muy cuidada y amorosa a través de las fotos, dedicatorias y tiernos mensajes que el meteorólogo compartía para homenajearla en fechas especiales.

Lejos de los sets de televisión, la prioridad absoluta de la pareja fue la crianza y el bienestar de la familia que construyeron con inmenso orgullo. Juntos se convirtieron en padres de tres hijas: Julieta, Jimena y Candela, quienes crecieron bajo los mismos valores de dedicación, esfuerzo y discreción que caracterizan a sus progenitores. Julieta alcanzó un importante logro académico al graduarse como ingeniera química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), una profesión sumamente exigente que combina con su profunda pasión por el deporte, destacándose además como jugadora federada de vóley en el Club Atlético Vélez Sarsfield. Por su parte, Jimena es estudiante de arquitectura en la FADU (UBA), y, como su madre, se mantiene alejada del perfil público. Por último, Candela completa este unido núcleo familiar, abocada de lleno en el maquillaje, exponiendo sus trabajos en las redes sociales.

La familia que construyeron Fernando Confessore y Paula Franco

Murió Fernando Confessore: el recuerdo en la televisión

La triste noticia del fallecimiento de Fernando Confessore ocurrió durante la madrugada del viernes 16 de octubre de 2026 y fue anunciada al aire a las 6:50 de la mañana en la pantalla de Todo Noticias. El conductor Mario Massaccesi, visiblemente conmovido durante la emisión de Tempraneros , fue el encargado de comunicar la dolorosa pérdida a los televidentes de la señal. El periodista expresó: "La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero nos toca de cerca. Murió hace un rato nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como 'el del tiempo'" .

Respecto a las causas de su deceso, se detalló oficialmente que el histórico meteorólogo sufrió un infarto fulminante a los 58 años mientras se encontraba en su domicilio del barrio porteño de Versalles junto a su esposa y sus hijas. Ante su repentina descompensación, su esposa Paula alertó rápidamente a las autoridades, y, minutos más tarde, los efectivos policiales junto al personal de emergencias del SAME arribaron a la vivienda y procedieron a realizar intensas maniobras de RCP, pero desafortunadamente no lograron reanimarlo y constataron su fallecimiento.

Fernando Confessore, Paula Franco

A pesar del inmenso dolor por su repentina partida, el legado del querido meteorólogo permanece intacto. El recuerdo de Fernando Confessore seguirá vivo en cada pantalla y en la memoria de los argentinos, sostenido eternamente por el amor de esa maravillosa familia con la que caminó a la par durante cuatro décadas.

A.E