Fátima Flórez fue noticia hace algunos meses cuando reconoció públicamente que se había separado de Norberto Marcos. Hacía tiempo que circulaban los rumores de una tremenda crisis entre ellos dos, pero ambos los negaron en los medios muchas veces. Sin embargo, los rumores se hicieron cada vez más fuertes y finalmente, la imitadora habló con Intrusos y confirmó su separación.

La relación entre Fátima Flórez y Norberto Marcos era hermosa y todos destacaban lo mucho que se cuidaban entre ambos. El vínculo duró 22 largos años, hasta decidieron cortarlo por rispideces insalvables que había entre ellos. Además de una relación amorosa, también fue una relación laboral, ya que trabajaron juntos durante mucho tiempo y hacían una dupla indestructible: él desde la producción y ella como protagonista de esos increíbles shows teatrales. Pero todo llega a su fin.

Fátima Flórez y Norberto Marcos

Recientemente, Norberto Marcos habló con Juan Etchegoyen, el periodista que hace Mitre Live por Instagram, y, a pesar de rechazar una entrevista, hizo un par de declaraciones a través de mensajes. El productor teatral se mostró muy triste y arrepentido por lo que sucedió con Fátima Flórez y dejó la puerta abierta a una futura reconciliación, reconociendo que va a luchar para reconquistarla.

Pero la que nunca dijo demasiado fue Fátima Flórez. Suele ser perfil bajo y es raro que de alguna declaración de su vida privada, y lo sigue manteniendo hasta hoy. Sin embargo, le concedió una entrevista a Algo Contigo, un programa uruguayo, ya que había muchos supuestos con respecto a los motivos por los cuales se separó de Norberto Marcos y quiso aclararlo.

Los verdaderos motivos por los que Fátima Flórez se separó de Norberto Marcos

Ahora, Fátima Flórez está en Uruguay con uno de sus shows con los cuales la rompe toda. En medio de esta estadía en el país vecino, la humorista aprovechó para desmentir todos los rumores e intentar parar la bola de nieve que se hace con los supuestos y dio una entrevista en Algo Contigo, el programa uruguayo conducido por Luis Carballo.

Fátima Flórez confirmó los rumores de separación en Intrusos

"Estoy en un impasse, como mucha gente sabe, hace un tiempito, desde semana santa. Pero estamos súper bien, nos hablamos por teléfono con Norberto, la relación es excelente", comenzó contando Fátima Flórez sobre el estado actual de su vínculo con Norberto Marcos.

Entonces, Luis Carballo le preguntó por lo que se dijo en los medios: "¿O sea que todo lo que se dijo no fue verdad? Se dijo que había habido engaño, dinero que faltaba". Fátima Flórez respondió y desmintió todo: "Mira, no estoy al tanto de todo lo que se dijo... Se decía que faltó dinero en nuestra casa, semejante suma, no, eso no es cierto. Lo aclaré enseguida, Norberto también lo aclaró, no sé de dónde salió... Realmente eso no es cierto".

Después, enfrentó los rumores de infidelidad: "Y con respecto a terceros en discordia, tampoco... Por lo menos que yo sepa, no. La verdad es que eso no es cierto, para nada". Ahí mismo, Luis Carballo acotó: "Simplemente que hubo un desgaste en la pareja". Fátima Flórez respondió: "Si, imaginate que trabajamos juntos, vivimos juntos, entonces creoq ue tampoco es algo tan anormal, creo que a cualquier pareja le puede pasar".

Por último, cerró con un explicación sobre el desgaste de pareja con Norberto Marcos. "Un desgaste de años de pareja. Yo era muy chica cuando empecé con él, tenía 19 años... toda mi vida con él. Tenemos una excelente, seguramente cuando termine acá nos hablamos, porque seguimos trabajando juntos. Ahora no vino, pero en esta etapa de Uruguay está con nosotros", concluyó Fátima Flórez.

NL.