Fátima Flórez tuvo que cancelar sus shows en Miami: Los motivos

Fátima Flórez está pasando un año complicado luego de estar atravesando la separación de su ex marido Norberto Marcos. Durante el programa Intrusos, conducido por Flor de la V, revelaron que tenían shows en un teatro de Miami para hacer "Fátima es Mundial", pero fueron cancelados.

El motivo, fue por la separación con su ex marido y manager Norberto Marcos, quien había arreglado no solo los shows en Miami, también tenían en New York y México. "No es negocio hacer solo el show en Miami, y como todo esto lo estábamos tratando con Norberto al separarse Fátima y no tener nada que ver con esto lo dejamos para marzo del 2024", aseguró el periodista Pampito en el programa.

La separación de Fátima Flórez y Norberto Marcos

EL mundo del espectáculo quedó en shock al enterarse de la separación de Fátima Flórez y Norberto Marcos. A raíz de esto, la periodista Marcela Tauro reveló uno de los motivos por los cuales la pareja decidió dar un paso al costado: “Para mí el clic fue que ella quiere ser mamá y él no quiere que sea madre”. El ex manager de la humorista ya tiene hijos y mayores.

Fátima Flórez y Norberto Marcos

En "Socios del Espectáculo" buscaron la palabra de Fátima sobre Triana, la novia de Mariano Martínez, por una tercera en discordia en la relación y siendo ese el motivo principal, y la humorista respondió: "Chicos, no tengo idea de nada. No escuché nada, no sé nada porque vengo de Córdoba, Carlos Paz", dijo Fátima al respecto.

J.M