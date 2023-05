Fátima Flórez abrió su corazón al hablar de su separación con Norberto Marcos: "Es muy difícil trabajar juntos"

Fátima Flórez y Norberto Marcos tuvieron una relación estable por más de 20 años. No sólo el amor los unió, sino que también el trabajo, ya que eran una dupla imparable de hacer éxitos en el teatro. Sin embargo, las cosas buenas también se terminan y así sucedió con su vínculo. Hace unos meses que la imitadora lo confirmó en Intrusos, aunque después se mantuvo en el silencio para poder sanar y recuperarse. El que sí habló fue el productor teatral, por lo que el programa que conduce Flor de la V en AméricaTV la fue a buscar a la humorista para preguntarle sobre el tema.

En la nota con Intrusos, Flor de la V empezó a consultarle sobre la nota que les dio Norberto Marcos hace algunos días. Al preguntarle si habló con él luego de escuchar qué había dicho, Fátima Flórez respondió que "nosotros hablamos seguido, así que está todo súper bien". En contadas ocasiones, tanto la humorista como el productor teatral se encargaron de aclarar que la separación fue en buenos términos y que no hay rispideces entre ellos. Después, sobre las declaraciones, aclaró: "Norberto siempre cuando habla, pero te habla de una película y también le pasa eso de que se emociona, pero es parte de él así"

Fátima Flórez confirmó su separación

"Pero porque te ama con locura ese hombre... te ama y te cuida como nadie", dijo Flor de la V sobre Norberto Marcos ante la respuesta de Fátima Flórez. Frente a esto, la humorista expresó: "Si, y yo también. Los dos nos hemos cuidado y querido mucho, ha sido así siempre, y siempre vamos a hablar bien el uno del otro, obviamente, porque no tendríamos nada malo que decir uno del otro".

A Norberto Marcos se lo vio muy emocionado y triste a la hora de hablar de su separación con Fátima Flórez. Además, Marcela Tauro tenía información de que "él estaba interesado en volver, si vos levantas el teléfono y le decís, vuelve ya. ¿Vos qué proceso estás pasando?". Pero la imitadora se mostró reacia a responder, por lo que intentó evitar la pregunta con inteligencia: "Siempre fui de dar notas por mi trabajo, nunca por escándalos, nunca por mi vida privada, siempre fui muy reservada con ese tema porque soy así, no me gusta andar ventilando".

Fátima Flórez y Norberto Marcos

Sin embargo, a pesar de no querer responder, Fátima Flórez aclaró: "No hay nada que ocultar. Acá nos llevamos fantástico. Obviamente que estamos separados, pero con muy buena relación y muy buenos términos". Por supuesto que los panelistas de Intrusos le consultaron por las razones por las cuales con Norberto Marcos decidieron esta ruptura. La humorista respondió sin vueltas: "Ay, no te puedo decir, pero como cualquier pareja que se separa".

Entonces, Maite Peñoñori le preguntó sobre uno de los rumores que circularon a la hora de hablar del motivo de la separación: el trabajo. Claramente es muy difícil compartir trabajo con tu pareja, y parecería que Fátima Flórez y Norberto Marcos lo supieron llevar muy bien, hasta que se terminó. Hace poco, recibieron una demanda por plagio de parte de la Metro Goldwyn Mayer, lo que desembocó en la necesidad de repensar todo un show y una marquesina. Este hecho podría haber sido un detonante en su relación.

Al preguntarle sobre si compartir trabajo influyó en la separación, Fátima Flórez respondió: "Todo puede haber influido. Obviamente, cuando uno trabaja y vive 24 horas.. no a nosotros porque seamos tontos y no sabemos cómo llevar la relación, a cualquiera". Luego, siguió explicando: "De hecho, es un milagro que estemos tantos años juntos y nos llevemos tan bien. Es muy difícil trabajar juntos, el estrés que genera el trabajo, lo llevas a tu casa, seguís hablando de lo mismo, quieras o no, nunca desprendés".

