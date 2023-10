Fátima Florez estuvo en la pista del Bailando 2023 una vez más, pero en esta oportunidad se puso en la piel de Yanina Latorre y la imitó por primera vez. La panelista de "LAM" estaba en el piso y protagonizaron un cruce entre tenso y divertido.

Marcelo Tinelli expresó que no entendió a qué se refería Fátima Florez cuando explicó qué significa para ella y para Javier Milei el código que tienen entre ellos de llamarse "540", por lo que la imitadora procedió a explicarlo y chicaneó a Yanina Latorre que manifestó que le parecía aburrido.

La chicana de Fátima Florez a Yanina Latorre

Yanina: -Vos que sos la uno sé crítica, Fátima lo contó mal y puso medio voz de pelotuda.

Fátima: -540 tiene dos significados, uno en cuanto a las tres reformas de las tres propuestas.

Yanina: -Eso es un embole.

Fátima: -No bueno, no es un embole, no lo entendés porque no te da la cabeza. Pero si te da la cabeza lo entendés.

Yanina: Sí me da la cabeza.

Luego de ese diálogo, la imitación continuó normalmente, Yanina Latorre no reaccionó porque entendió que era parte del juego de Fátima Flórez estando en personaje. Sin embargo, aclaró que sí le da la cabeza, pero la dejó continuar con su explicación.