Fátima Flórez volvió a la pista del Bailando 2023 para presentar una de sus nuevas imitaciones. Esta vez el turno fue de Yanina Latorre, quien estaba presente para actuar junto a la humorista.

Como fue con Marixa Balli, la novia de Javier Milei entró bajando las escaleras y la angelita fue "descubierta" por Marcelo Tinelli entre los invitados.

Fátima Flórez imitó a Yanina Latorre en el Bailando 2023.

La performance de Fátima Flórez

Si bien fue todo risas, también hubo varios dardos por parte de la imitadora. Sobre todo cuando Yanina Latorre le dijo que nadie le creía sobre su romance con Javier Milei. "¿Quiénes, las cacatúas de LAM?", respondió la actriz. Ángel de Brito, que estaba en el jurado, la miró con una expresión de haberle causado poca gracia.

Luego, risa va, risa viene, Fátima Flórez volvió a tirar unos dardos. Esta vez contra Yanina Latorre.

Fue cuando Marcelo Tinelli le pidió que explicara de nuevo el significado de "540" y la angelita le indicó que no se entendía. "Si no le da la cabeza, no", apuntó la pareja de Javier Milei.

"Sí me da la cabeza", contestó Yanina Latorre enseguida.

Sin dudas, la del Bailando 2023 fue una performance inolvidable que, más allá de las indirectas, Fátima Flórez dejó sorprendidos a todos por su gran imitación de Yanina Latorre.