Luego de terminar su relación con Nicolás Cabré, Laurita Fernández hizo declaraciones refiriéndose a su vínculo con Fede Bal. Unos días después, el hijo de Carmen Barbieri estuvo invitado al ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez) y aseguró que desearía reencontrarse con su ex pareja.

Fede Bal expresó su deseo de reencontrarse con Laurita Fernández

Mientras se prepara para debutar en Resto del Mundo, Federico Bal tuvo un mano a mano con Catalina Dugli, donde reconoció su anhelo respecto a Laurita. “Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día. Estuvimos a punto en un proyecto” comenzó diciendo el actor.

“Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase. Yo la amé y creo que ella a mí también. Fuimos muy felices” expresó Federico sobre el romance que vivió junto a la conductora de Bienvenidos a bordo.

Fede Bal expresó su deseo de reencontrarse con Laurita Fernández

Días atrás, en el mismo medio, Laurita Fernández habló sobre su excelente presente laboral y también ahondó sobre sus últimos noviazgos. “A Fede lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles, pero de ahí a volver a ser pareja, nada que ver” expresó la rubia.

“Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien. Creo que el otro también se queda con lo bueno mío. Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado”, explicó la modelo sobre su vínculo con Bal.

¿Cuáles han sido los novios más famosos de Laurita Fernández?

Entre los nombres que más suenan cuando hablar de exnovios de la modelo y presentadora, están: Federico Hoppe (2015), productor de “ShowMatch”. El actor y presentador Fede Bal (2016). Y por último, el también actor, Nico Cabré (2018).

Fede Bal expresó su deseo de reencontrarse con Laurita Fernández

FF