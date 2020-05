Fede Bal reveló qué le dijo Luisana Lopilato cuando se enteró de su enfermedad

Fede Bal abrió su corazón y contó detalles de la complicada situación que atraviesa tras su diagnóstico de cáncer. Mientras se realiza su tratamiento, mejora la dieta y retoma las actividades laborales, el actor contó quiénes fueron los que se acercaron ni bien trascendió su diagnóstico.

"Recibí muchos mensajes de amor de gente que no tenía trato antes, como Luisana Lopilato", dijo en una entrevista para LAM. "También me escribió Mirtha Legrand, con ella hablamos del doctor que me está acompañando. Obviamente le escribí mensaje cuando me enteré de la muerte de su hermana", dijo.

Luego, detalló el mensaje que le envió la esposa de Michael Bublé con quien no tenía amistad ni vínculo alguno. "Ella me dijo que si creía en Dios me iba a curar. Me habló mucho desde la Fe", aseguró.