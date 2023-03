Fede Bal pasó un verano caótico por el escándalo con quien fue su pareja, Sofía Aldrey, que filtró un video con las infidelidades de él con algunas figuras del espectáculo. Día a día la lista fue creciendo y nuevos nombres surgían, entre ellos Estefi Berardi y Claudia Albertario.

Fede Bal y Carmen Barbieri

Los medios se alimentaron por semanas enteras del escándalo y de los chats. Fue en ese momento en que se mostró un supuesto chat de Instagram entre Fede Bal y Estefi Berardi, quien afirma que ese chat es falso. La panelista de Mañanísima inició acciones legales contra quien filtró los supuestos chats, Sofía Aldrey. Bal se encargó de dar su opinión sobre esta iniciativa: "Mi ex no se merece ningún juicio".

También surgieron supuestos chats con Lourdes Sánchez, ex compañera de Showmatch, y Flor de la Ve, con quien mantiene una relación de amistad muy cercana desde hace tiempo. Por su parte, Sánchez decidió tomárselo con humor e hizo referencia a un mensaje que figuraba en el chat: "Me sorprendió todo lo de Fede. Los chats son falsos. Huelo bien", dijo en LAM, entre risas.

Los supuestos chats entre Lourdes Sánchez y Federico Bal

Flor de la V, por su parte, se lo tomó con más seriedad y aprovechó la situación para concientizar sobre el tema. "Tengo un sabor amargo. Cuando lo señalan a él, que habría una relación con una mujer trans, lo ponen desde el lugar de prejuicio, de lo monstruoso". Con esto, la conductora de Intrusos hizo su descargo y recordó: "Desde que yo debuté, no hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mi genitales. Se han burlado. En este mismo estudio, con una pantalla, me ponían en cámara lenta con un zoom en mis genitales".

Posteriormente, se verificó que estos chats eran falsos por irregularidades en las capturas de pantalla. Por ejemplo, en una de las capturas aparece abajo el espacio que dice "enviar mensaje", pero en la captura que involucra a Flor de la Ve aparece en inglés.

A partir del escándalo, Fede Bal optó por el silencio y dejó de salir en los medios. Sin embargo, ahora que está todo mucho más calmo, decidió contar cómo atravesó la mediatización de la crisis con su pareja. En una nota con Intrusos, Carmencito rompió el silencio y afirmó: "Estoy bien, yo igual siempre me mantuve tranquilo".

Rápidamente, en la nota con el programa conducido por Flor de la V, Fede Bal aclaró que siempre se mantuvo enfocado en el trabajo y en sus amigos. Además, contó que tomó un tiempo sin redes ni televisión. "Hoy estoy más... no sé, tomé unos 30 días de trabajo afuera que me vinieron bien para no ver tele o no estar tanto con el celu, porque yo soy de estar con el teléfono y ver las redes sociales, te terminás enterando de todo", explicó el actor.

Fede Bal anunció en Instagram que vuelve su programa de viajes

Fede Bal también se refirió al regreso de su programa en El Trece, Resto del Mundo, que está comenzando su segunda temporada en la pantalla en los próximos días. El conductor realizó un viaje para grabar y tener material para los primeros programas del ciclo. Con respecto a esto, dijo: "Creo que me hizo muy bien tomar un poco de distancia y trabajar, que el trabajo siempre salva. Y conocer el mundo, que es una combinación increíble". De esta manera, Fede Bal descomprimió la situación y dio la cara luego del tremendo escándalo del "Lavarropas Gate".

NL.