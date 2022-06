Luego de la trágica pérdida de su tutor legal, Gustavo Martínez, y al haber cumplido la mayoría de edad, Felipe y Martita Fort recibieron la herencia correspondiente a su padre. Como el empresario, mientras divide su tiempo entre Estados Unidos y Argentina, el hijo de Ricardo Fort , se refirió en una entrevista a una conversación íntima que tuvo con su padre en vida.

Felipe Fort dio detalles de la conversación que tuvo con Ricardo Fort sobre cómo llegó al mundo

“Tu viejo fue uno de los precursores en tener hijos a través de vientre subrogado. ¿Esto es algo que hablaste con él de chico?” le preguntó el conductor de “Terapia Picante”.

“Típico que toda la gente tenía mama y veía. Le pregunté ‘¿Qué es una mamá?’ y me explicó” comenzó diciendo el hermano de Martita Fort. Y luego agregó: “A ver, no es nada. La gente lo ve como ‘No hijo, vos naciste por vientre subrogado. Pero estás bien’. No fue tan en serio, fue como ‘Vos no tenés mamá’. Así me lo dijo”. Para qué querés mamá si me tenés a mí”.

“Después con el tiempo fui entendiendo qué era un vientre subrogado. La semillita y la otra semillita se juntan y ahí nací yo” agregó el hijo del chocolatero.

Cuando el conductor del ciclo le consultó por la mujer que lo llevó en el vientre, el influencer aseguró: “A mí lo que me importaba era ver la foto de la mina que donó el óvulo para ver como mier... se veía. Si era rubia, si era alta, si era baja, si era morocha. Es rubia, me lo dijeron. Sé que tiene ojos claros porque mi hermana tiene ojos claros. Yo no tengo ojos claros, Marta la con... de tu hermana. Yo la quería llamar y decirle ‘No te conozco y no te quiero’”.

Al finalizar la entrevista, el conductor le preguntó sobre la posibilidad de rastrear a la mujer, y el heredero de Ricardo Fort aseguró “Cuando haces el vientre subrogado creo que se firma un contrato de que la donante de óvulo no puede conocer al que está queriendo tener un hijo. Entonces por contrato no puede saber quién es Ricky por si dice ‘Ah tiene plata o tiene algo que le puedo sacar’. La puedo conocer, pero ella no nos puede buscar, nosotros a ella sí”.

Felipe Fort generó una nueva interna en la familia:

Salieron a la luz los chats del cruce que protagonizaron Felipe Fort y su primo Thomas Fort, en una nueva interna familiar por la fábrica de chocolates familiar, “Felfort”. El periodista Carlos Monti, fue quien se encargó esta semana de hacerlos públicos.

Thomas Fort habló por WhatsApp con Felipe y le envió ocho fotos de la fábrica con una pregunta: “¿Sabés en qué condiciones está la fábrica, no?”, a lo que el hijo del chocolatero le respondió con un seco “Está limpia”.

Su primo le retruca su respuesta y le afirma que está “vacía” y agrega: “Este es el depósito de producto terminado” y ahí viene la furia y la suspicacia de Felipe Fort, que le respondió con un contundente: “Cómo tu cabeza”.

Esta charla fue publicada por TN Show. También se publicó una conversación en la que interviene un tercero en la conversación, que sería Eduardo Fort: “Déjate de romperle las pel**tas a tu primo y metete en tus cosas y déjate de meterte en las mías”.

Ante esta intervención, Thomas le lanzó un “Qué expuesto quedaste”. Pero la interna siguió: “Y vos qué tarado. Me haces calentar al p**do”. De acuerdo con la fuente, Thomas denunció que Eduardo Fort manipula a Felipe Fort.

“Inducir, manipular... ya es bajo. Agarrar el teléfono de un chico por la fuerza, para negarle el acceso a la información pertinente a sus intereses es una actitud cuasi delictiva”, según contó el primo de Felipe, él también pasó por esa manipulación cuando cumplió su mayoría de edad y agregó: “Los viajes, el tío copado, todo el plancito, pero los niños crecen y se vuelven hombres y no perdonan nunca al que se aprovecha de su inocencia. Suerte con el karma, Edu”.