Fer Dente estuvo en Almorzando con Juana Viale, pero antes de sentarse a conversar con la nieta de Mirtha Legrand, el actor habló con Pepe Ochoa, el host digital de La Mesaza, y allí respondió algunas preguntas interesantes.

Una de ellas fue la forma que tiene para elegir qué proyectos encarar. "¿Cómo elegís los proyecto?" fue la pregunta que Pepe le hizo. "Para mí es la panza. Si me hace ruido la panza es que lo tengo que hacer. De hecho, a veces me hace ruido la panza con cosas que no querría hacer y ya sé que voy a terminar haciendo", comentó el actor.

Fer Dente reveló la extraña cábala que usa para elegir los proyectos.

«Más de una vez me metí en proyectos que dije: "¿Por qué me mandás acá, panza... ¡Y bueno, es así!"», remarcó Fer Dente en su conversación en La Mesaza.

Entre las otras curiosidades que el actor contó, está su vida amorosa. Fer aclaró que hoy se encuentra muy bien con Nicolás Di Pace, su novio. Con quien lleva una relación muy estable y lo más alejada posible de los medios. "Mi corazón late hermosamente".

Fer Dente reveló la extraña cábala que usa para elegir los proyectos.

Fer Dente habló sobre la presión de los medios para hablar de su vida

En conversación con Pepe Ochoa, el actor aseguró que antes de dar a conocer de manera pública su relación con Nicolás Di Pace, ya había hablado en los medio sobre su orientación sexual, pero no lo hizo por una presión, sino porque consideró que era el momento para hacerlo.

Fer Dente reveló la extraña cábala que usa para elegir los proyectos..

"La verdad que nunca sentí, al menos de manera consciente, una presión del medio o del universo en el que uno se mueve por contar o dejar de contar algo. Siempre que sentí hacer algo y que sentí que estaba bien para mí y que valía la pena... adelante", finalizó Fer Dente en su breve entrevista del detrás de cámaras de Almorzando con Juana Viale.