Fernando Burlando habló del mal momento que está pasando Barby Franco con su embarazo

Fernando Burlando contó en Intrusos que Barby Franco está transitando un difícil momento en su embarazo, ya que tiene que guardar estricto reposo para cuidar a su beba en camino.

Fue a raíz de la consulta de Flor de la V por la ausencia de Burlando a un casamiento en donde se cruzaría con Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata con quien tiene diferencias personales, cuando el letrado explicó los verdaderos motivos.

"No fuimos porque Barby tiene muchos problemas, últimamente. Está con reposo. No la estamos pasando de la mejor manera y ella tiene que descansar", contó Fernando sobre el particular momento que atraviesa la modelo.

"Ella está disfrutando el embarazo de una manera especial", agregó asegurando que su pareja está feliz, pero guardando el reposo pertinente. De hecho, ella misma se había hecho eco de esta situación en las redes sociales y había llevado tranquilidad a sus seguidores: "Estamos muy bien las dos, solo un poco de reposo para cuidarnos", contó.

Barby Franco y Fernando Burlando se preparan para la boda: “Todo sea por la nena”

Barby Franco y Fernando Burlando tienen más de 12 años de relación y entre idas y vueltas, este año la pareja logró el milagro de la vida y el próximo 29 de diciembre nacerá la primera hija en común.

En las últimas horas, Barby Franco habilitó la cajita de preguntas en Instagram y sus fans, que la aman y se interesan por cada paso que la modelo da, le preguntaron por el tan esperado matrimonio con el padre de su futura hija, Fernando Burlando.

“¿Se van a casar? ¡Van a tener una hija!” aseveraron los fans de la modelo. “El otro día fue una charla seria en la cena. Todo sea por la nena”, acotó Barby Franco, con una foto de los dos y su médico.