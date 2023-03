Fernando Burlando habló sobre las denuncias de la ex de Nicolas Otamendi: “Es un tipo muy responsable”

Nicolás Otamendi está pasando por un difícil momento, luego de que la madre de su hija, Yanina Varela, lo haya denunciado por – presuntamente – no cumplir con la cuota alimentaria. El abogado del futbolista, Fernando Burlando, salió en su apoyo y declaró que estaría considerando en reclamar la tenencia de su hija.

En Socios del Espectáculo hablaron sobre la demanda y lo que implica. “Nunca llegaron a convivir como familia y cuando se hacen este tipo de acuerdos, es que los chicos sigan teniendo el mismo nivel de vida que tenían con el papá. En este caso no siempre se aplica el 30% del ingreso, se calcula lo que necesita una chica de 15 años en este caso y sería alrededor de 440.000”, explicó Luli Fernández.

Nicolás Otamendi.

Por su parte, Mariana Brey agregó: “Está muy enojado. Muy enojado con esta situación. Desmiente varios puntos. Una persona que tenemos en común me lo definió como un gran padre y me confirmó que Otamendi va a pedir legalmente la tenencia de su hija en este momento por varios motivos. También me dicen que pasa el dinero todos los meses desde el primer día, que es para alimentarla, que se hace cargo al 100 por ciento. Pagó el cumpleaños de quince y su exmujer, que no la define como una ex, nunca trabajó”.

Ahora, Fernando Burlando compartió su visión sobre el caso y defendió a su cliente: “La multa son 100 mil dólares. Yo pedí la cautelar y el bozal legal para Yanina Varela. No puede hablar nadie de Otamendi, ni yo. Puedo hablar de determinadas cosas. Yo les garantizo que Nico no es solamente campeón del mundo en una cancha de fútbol, es campeón del mundo como papá”.

Fernando Burlando.

El abogado continuó remarcando cualidades del futbolista en su rol de padre y no tuvo más que elogios. “Es un tipo responsable que ha abrazado con tanto amor a esa criatura que es realmente una gran injusticia que digan las barbaridades que dijeron. Es un tipo cumplidor como ninguno en todos los ámbitos de su vida: con su profesión, con todos sus hijos. Nico está en pareja hace 17 años y casado hace 6 con Celeste y tuvo dos hijos que son hermanitos. Déjenme decirles que a lo que él aspira es a tener a toda su familia con él”, expresó.

Sobre el vínculo con su hija, Burlando explicó: “Fue a todas las canchas que tuvo oportunidad con su hija porque él se preocupa y ocupa de su situación”, a lo que Mariana Brey acotó: “Me contaron que estuvo los 40 días en Qatar, que la niña fue a la cancha, que es un padre muy presente”.

Para concluir, Fernando Burlando reflexionó sobre cómo se siente Nicolás Otamendi con estas denuncias por incumplimiento de la cuota alimentaria y lanzó: “¿Sabés lo doloroso que es para un papá que le digan estas cosas? Un tipo que tiene que estar en este momento disfrutando de la felicidad con sus hijos. Es un campeón del mundo, no hay ítem que este chico no tenga aprobado desde el punto de vista humano. Es un cumplidor nato”.

H.O