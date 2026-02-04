La nueva de Kike Teruel, que dejó los Nocheros para empezar de cero en Mar del Plata

En 2023, después de casi cuatro décadas arriba de los escenarios, Kike Teruel tomó una decisión que sorprendió incluso a su entorno más cercano: dejó Los Nocheros para empezar una vida completamente distinta. No hubo escándalos ni peleas internas, sino una necesidad profunda de frenar un ritmo que lo había llevado al límite. En una entrevista con Pía Shaw,, el músico fue directo al recordar ese instante de quiebre: “Llegó un momento en que la pasé mal. Estuve un año con fotofobia, tenía que vivir a oscuras”. El desgaste físico y emocional terminó por empujarlo hacia una pausa impostergable. Tras 37 años compartidos con el grupo, se sentó en su casa y se preguntó: “¿Y ahora qué hago?”.

Kike Teruel y el arte de bajar el telón

Instalado desde hace dos años en un entorno boscoso a unos 20 kilómetros de Mar del Plata, Kike Teruel encontró algo que el éxito no siempre garantiza: silencio. Allí vive con su mujer, Carina, y su hijo menor, Felipe, en una comunidad pequeña y alejada del ruido. “Yo quería hacer un impasse, no quería pensar en nada”, explicó, dejando en claro que la decisión no fue impulsiva sino profundamente meditada. El cambio no fue solo geográfico, sino también emocional, casi como una reconciliación con la vida cotidiana. “No me fui por un problema sino que era una decisión”, subrayó, despejando cualquier lectura de conflicto con sus excompañeros.

Kike Teruel festejó el primer aniversario de La Nochera junto a su familia.

Pero el ADN artístico no se apaga y Teruel pronto encontró una nueva forma de canalizar su energía creativa. Entre sus proyectos aparece “La Nochera”, un almacén de campo que administra su hijo y donde, cada tanto, organizan peñas folclóricas. “Es un lugar para encontrarnos, para que la gente venga a comer algo rico y escuchar música”, contó con entusiasmo sobre el emprendimiento familiar. Esa apuesta quedó reflejada hace apenas una semana, cuando celebró el primer aniversario del espacio con un mensaje cargado de emoción. Lo definió como “un hermoso emprendimiento familiar creado con muchísimo esfuerzo, amor y calidez salteña”, orgulloso de poder regalarle a cada visitante un pedacito de la identidad de la familia Teruel Villalba.

Kike Teruel, entre la familia y los nuevos escenarios

Lejos de cualquier retiro definitivo, el músico ya se mueve hacia su próximo capítulo profesional. Actualmente conduce un programa de streaming dedicado al folclore porque, según advirtió, “es un género que ha perdido mucha presencia y hay que defenderlo”. También proyecta nuevos desafíos para el verano, siempre con la música como hilo conductor de su vida. El vínculo con Los Nocheros, además, permanece intacto y se traduce en almuerzos compartidos y colaboraciones ocasionales. “Nos vemos, comemos juntos, está todo bien”, aseguró, dejando entrever que la historia común sigue latiendo.

Kike Teruel junto al equipo de Soy de acá, el ciclo con el que sigue apostando al folclore.

A sus 60 años, Kike Teruel parece haber cambiado la lógica de los aplausos por otra forma de éxito, mucho más íntima y personal. Eligió una vida más simple, en una cabaña “chiquita”, después de dejar incluso la mansión familiar en Salta. “Lo que trabajo lo gasto; nunca fui de guardar”, admitió con honestidad, reafirmando su filosofía despreocupada frente al dinero. Hoy su prioridad es otra: recuperar el tiempo perdido con los suyos y disfrutar de lo cotidiano