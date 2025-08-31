A dos años de la muerte de Silvina Luna, el fulminante mensaje de la esposa de Aníbal Lotocki: “Siguen usando”

Silvina Luna murió en agosto de 2023, tras años de lucha. La modelo, que durante más de una década intentó sobrellevar un delicado estado de salud, sufrió hipercalcemia e insuficiencia renal, cuadros médicos que los especialistas atribuyeron al uso de metacrilato en su cuerpo, una sustancia que la debilitó progresivamente hasta llevarla a múltiples internaciones. Finalmente, falleció a los 43 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, dejando uno de los episodios más dolorosos y controversiales del mundo del espectáculo del país.

A dos años de la muerte de Silvina Luna, el mensaje de la esposa de Aníbal Lotocki

Justo en este segundo aniversario de la muerte de Silvina, horas antes de que comenzara el 31 de agosto, la esposa de Lotocki, Majo Favaron, dejó un mensaje en sus redes sociales que, como no podía ser de otra manera, causó polémica.. Tras dedicar su espacio a postales de su vida diaria y a destacar una pastelería, publicó una historia de Instagram en la que escribió escribió: “Siempre la misma mierda. Ya el público merece algo mejor. Distinto. Movilizante. La verdad… decepcionante. Siguen verdugueando, usando. Eso es de ratas”. Palabras que no se pueden vincular directamente al caso, pero que, de igual manera, encendieron la polémica por el momento en el que llegan.

Los mensajes de la esposa de Anibal Lotocki

Favaron, desde hace meses, se muestra como una de las voces más firmes en favor del médico. En más de una oportunidad compartió publicaciones reclamando “pronta libertad y justicia para Aníbal”. Desde el inicio de la causa, ha compartido en reiteradas oportunidades textos, recortes de medios y mensajes de apoyo en los que sostiene que la situación judicial de su marido es injusta. De hecho, gran parte de sus publicaciones en Instagram están dedicadas a negar las acusaciones y a pedir por su liberación.

Majo Favarón, la esposa de Aníbal Lotocki.

Mientras tanto, el frente judicial sigue abierto. Lotocki fue condenado en 2023 a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional. La sentencia generó un fuerte impacto social, aunque todavía resta resolver la causa por la muerte de Silvina Luna, impulsada por su propio hermano junto al abogado Fernando Burlando, y se descartó estudiarla como un caso de homicidio.

La figura de Silvina Luna, querida por sus colegas y por el público, continúa siendo recordada con cariño en cada homenaje tras una lucha que conmovió a todo el país. Sin embargo, a dos años de su fallecimiento, la tensión entre el reclamo de justicia y los defensores del médico sigue tiñendo el caso de polémica.

F.A