A dos años de la muerte de Silvina Luna, demolieron la clínica de Aníbal Lotocki

La clínica de Aníbal Lotocki será demolida a dos años del fallecimiento de Silvina Luna

Silvina Luna volvió a estar presente en la agenda a dos años de su muerte por una noticia que involucra directamente a Aníbal Lotocki. La clínica que el médico tenía en el barrio de Belgrano ya cuenta con autorización oficial para ser demolida por completo. El inmueble, clausurado desde hace meses, fue registrado por cámaras que mostraron el frente del edificio.

Silvina Luna

Durante el programa de Mariana Fabiani, El Diario de Mariana (América), un móvil se acercó al lugar donde antes atendía el cirujano, bajo el nombre “Full Esthetic”, y mostró el frente del lugar. “En este momento no funciona nada, fue clausurada y la vendieron. Además, hay un cartel que dice que va a haber una demolición total de la parte de arriba”, detallaron.

La clínica de Aníbal Lotocki fue cerrada tiempo atrás, en el marco de las causas judiciales que lo involucran. Según se informó en el programa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó el permiso para avanzar con la demolición, y en el terreno podría construirse un nuevo edificio.

Aníbal Lotocki

El cartel visible en la fachada indica que se trata de una obra de demolición completa. En la misma línea, el periodista Martín Candalaft recordó cómo funcionaba el lugar en sus años de actividad. “La sala de espera estaba colmada de pacientes, aun cuando Lotocki ya enfrentaba denuncias por mala praxis”, señaló.

Por su parte, el abogado Mauricio D’Alessandro, presente en el estudio, expresó dudas sobre la operación inmobiliaria. “Estaba inhibido, embargado; no sé cómo vendieron eso”, comentó, en referencia al traspaso de propiedad del inmueble. La clínica de Aníbal Lotocki, que fue escenario de múltiples intervenciones estéticas, quedó vacía y sin actividad.

