Más de un año después, revelaron la verdadera causa de la muerte de Silvina Luna

La investigación por el fallecimiento de Silvina Luna sumó en las últimas horas un documento considerado clave dentro del expediente. Se trata del informe elaborado por una junta médica convocada por el Juzgado N°60, que analizó su historia clínica, la autopsia y diversos estudios complementarios. Según revelaron en DDM, las conclusiones aportan precisiones sobre las causas que derivaron en el fallecimiento de la modelo y actriz a los 43 años.

Silvina Luna

Revelaron la verdadera causa de la muerte de Silvina Luna

De acuerdo con este nuevo peritaje, la causa de muerte de Silvina Luna fue un tromboembolismo pulmonar producto de una sepsis, la cual se originó en una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño. En términos médicos, esto implica que los granulomas generados por el material inyectado en su cuerpo fueron el origen del deterioro que afectó su salud durante más de una década y que culminó con su fallecimiento el 31 de agosto de 2023.

Los peritos también señalaron que la hipercalcemia que Silvina Luna padecía estaba directamente vinculada a estos granulomas. Además, remarcaron que el producto utilizado no estaba aprobado por la ANMAT y correspondía a un material industrial que no era apto para uso médico.

Fernando Burlando sobre el nuevo informe de Silvina Luna

En el programa A la Tarde, el abogado de la familia, Fernando Burlando, habló sobre este nuevo informe: “Esta diligencia del cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad. La Justicia no se equivocó, pero fue muy lenta”. Según señaló, la precisión de este documento marca una diferencia con otros procesos en los que también se investigaron casos de pacientes que se atendieron con el mismo médico.

Fernando Burlando

Burlando destacó además que la cantidad de material hallado en el cuerpo de Silvina Luna era muy elevada: “La cantidad era infernal. Le impedía movilizarse. Migró por todo el cuerpo: glúteos, piernas, rodillas”, y eso generó múltiples complicaciones a nivel sistémico. Con esta nueva pericia, la causa que investiga la responsabilidad del médico Aníbal Lotocki podría avanzar con mayores definiciones. Por el momento, Lotocki permanece detenido en el marco de otra causa. Sin embargo, este informe oficial suma un elemento central que podría incidir en el rumbo de la investigación sobre la muerte de la actriz.