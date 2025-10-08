La causa por la muerte de Silvina Luna dio un nuevo giro: el fiscal Pablo Turano solicitó que se indague a Aníbal Lotocki, el médico que en 2011 le aplicó inyecciones de PMMA, al considerar que su omisión de actuar tras los procedimientos fue determinante en el fallecimiento de la modelo y actriz.

Piden investigar a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna

Según la pericia médica, los granulomas provocados por las inyecciones derivaron en hipercalcemia e insuficiencia renal, lo que terminó causando la muerte de Luna. La investigación apunta a evaluar la responsabilidad de Lotocki en el manejo y seguimiento de los tratamientos aplicados hace más de una década.

Ángel de Brito a través de su cuenta en X, reveló los últimos movimientos de la justicia sobre este caso. "Exclusivo: El fiscal Pablo Turano pidió que se indague a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna, al considerar que su omisión de actuar tras haberle inyectado PMMA en 2011 fue determinante. La pericia médica concluyó que los granulomas causaron hipercalcemia e insuficiencia renal que derivaron en su fallecimiento".

Fiscal pide investigar a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna tras inyecciones de PMMA

Este pedido de indagación se suma a los distintos análisis realizados por peritos, que detallaron los efectos médicos de las sustancias inyectadas y cómo estas complicaciones pudieron haber sido prevenibles con una actuación adecuada por parte del profesional.

El fiscal Turano continuará con la instrucción de la causa, mientras que se espera que en las próximas semanas se definan los pasos judiciales a seguir, incluyendo la posible indagatoria de Aníbal Lotocki. Mientras tanto, cientos de usuarios en redes sociales, piden justicia por Silvina Luna.

A dos años de su muerte, demolieron la clínica de Aníbal Lotocki

A dos años de la muerte de Silvina Luna, su nombre vuelve a estar presente en los medios por la clínica de Aníbal Lotocki en el barrio de Belgrano, que comenzó a ser demolida tras recibir el permiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El inmueble, clausurado desde hace meses, mostraba un cartel que anuncia la demolición total, marcando el fin de “Full Esthetic”, el centro donde el cirujano realizó múltiples intervenciones estéticas.

Aníbal Lotocki

El cierre de la clínica y su próxima demolición se da en medio de las causas judiciales que involucran a Aníbal Lotocki, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza cumpliendo su sentencia. La venta del inmueble y el permiso para la demolición generan debate sobre cómo se gestionó la propiedad, mientras que su traspaso y la obra proyectada despiertan la atención pública, manteniendo a Silvina Luna en la agenda mediática.

