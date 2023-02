Hace algunas horas, “El Hotel de los Famosos 2” es el centro de atención por un polémico momento que vivió el actor venezolano Fernando Carrillo. Todo comenzó por la mañana, cuando Flor Moyano se acercó para despertarlo y es entonces cuando Carrillo se encontraba mostrando sus partes intimas, para ser mas precisos los testículos.

Ante esta acción, Flor se tapó los ojos y Enzo Aguilar comenzó a reírse y dijo: "Hay huevos, huevos. Lleve sus huevos. Huevos caídos". El actor no dijo nada al respecto y se levantó en silencio y fue directo a desayunar.

Fernando Carrillo

Cathy Fulop y Fernando Carrillo, una relación con la peor de las ondas

Catherine Fulop y Fernando Carrillo fueron pareja y luego marido y mujer en los 90, pero el matrimonio no duró mucho tiempo y decidieron separarse aunque no fue en los mejores términos. Hace un tiempo se dio a conocer los motivos por los cuales ellos decidieron terminar el matrimonio: "Tenía 19 años y estaba volviendo a casa después de mi matrimonio por civil, vivíamos cada uno en su casa; y vi a una vecina y nos dimos un agarrón en el ascensor. Cosas de niños, cosas de pendejos", comentó Carrillo.

Fernando Carrillo y Catherine Fulop

Por su parte, Cathy Fulop relató como fue su noche de bodas: "Fue cuando volvíamos del civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa, en esa época cada uno vivía con sus papás". Luego, agregó: "Me lo dijo en la noche de bodas para hacer borrón y cuenta nueva a partir de que nos casamos por Iglesia. Me contó que fue con una vecina en el ascensor, cuando volvía a su casa. Él supuso que a mí me pasaba como a él, que a cada dos pasos se le regalaban".

