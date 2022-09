Wanda Nara y Mauro Icardi: todos los secretos de una historia de amor sin precedentes

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen una historia de amor que comenzó de manera turbulenta y culminó con dos hijas y una gran familia ensamblada. Además, ambos integran una de las parejas más apasionadas y mediáticas en el mundo del espectáculo.

El primer acercamiento de Mauro Icardi a Wanda Nara

Allá por el 2005, siendo todavía un chico de 12 años, Mauro se acercó a Maxi López, por entonces casado con la modelo y jugador del Barcelona, para pedirle un autógrafo. Siete años después llegó a compartir club con él en el Sampdoria y se terminó convirtiendo en uno de sus mejores amigos. Las cenas en su casa eran recurrentes y la pareja adoptó a la joven promesa del fútbol, que por ese entonces estaba solo en Europa, como un integrante más de su familia. Mauro no solo forjó un vínculo muy cercano con Wanda Nara y con Maxi López sino también con sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

Wanda Nara ya había fichado a Mauro, o al menos sabía que le parecía un excelente partido. Y tanto es as así que se ofreció de celestina y le presentó a varias amigas. También, a su propia hermana Zaira.

Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi

En ese entonces, Mauro se acercó a Wanda que, según cuenta la historia, estaba atravesando una crisis matrimonial con Maxi López a raíz de numerosas infidelidades de parte de él. Wanda encontró en Mauro un amigo y confidente con el que pudo descargar su dolor y llorar.

El final era inminente y Mauro la ayudó a armar las valijas para volar desde Italia a Argentina buscando consuelo en su familia, amigas y entorno más intimo.

Fue entonces que llegó el famoso tweet. “Basta para mí”, que publicó Wanda en su cuenta de Twitter el 31 de octubre de 2013. Ese día, la mediática había decidido separarse definitivamente de Maxi López después de cinco años de matrimonio y tres hijos.

Los inicios de la historia de amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Wanda Nara, te amo, nunca me será sencillo decir lo que siento, porque descubrí que esas dos palabras llevan consigo un sentimiento sin límites”, publicó Icardi en su cuenta de Twitter una semana después de que Wanda anunciara su separación con López. Nadie lo podía creer, incluso dudaron si su mensaje era cierto o su cuenta había sido hackeada.

En ese entonces surgió el famoso verbo que crearon a partir de su apellido para denominar una traición entre amigos, “Icardear”. Pero a Mauro Icardi nada lo intimidaba. Wanda Nara no salía de su asombro. Semanas atrás Maxi López le había dicho que nadie la iba a querer con tres hijos pequeños. Y en ese momento estaba recibiendo una declaración de amor por parte de un chico de 20 años que tenía belleza, fama y dinero y que podría estar con la mujer que quisiera. “¿Cómo se va a fijar en mí, que le llevo seis años y tengo tres cesáreas?”, cuenta que se decía a sí misma. Mauro Icardi fue por más: se tatuó su nombre.

La oficialización del romance entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron hacer el primer viaje juntos y confirmarle al mundo su amor. A la vuelta de esa escapada, ella volvió a hacer las valijas, cruzó el océano y se instaló en Europa con él y sus tres hijos. En enero de 2104, Mauro le propuso matrimonio con un par de anillos de Bvlgari. Además, mostró una camiseta que decía “Wan te amo” en medio del estadio del Inter. Todo se fue dando a un ritmo vertiginoso. Los escándalos y acusaciones por el divorcio millonario con Maxi jamás cesaron.

El casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron el 27 de mayo de 2014 y lo celebraron con una fiesta en el Palacio Sans Souci, en Victoria. “Yo quería una compañera y ahora camino junto a la mujer de mi vida”, supo decir el jugador de fútbol en ese entonces. Al poco tiempo decidieron agrandar la familia: Francesca nació el 19 de enero de 2015 e Isabella, el 27 de octubre de 2016.

Wanda Nara y Mauro Icardi en su casamiento

Así fue como armaron esta familia ensamblada en la que comenzaron a convivir los 7 y a convertirse en el foco de todas las miradas.

Mauro, Isabella, Francesca y Wanda

De esposa a Manager de Mauro Icardi

Al poco tiempo de contraer matrimonio, Wanda Nara se convirtió en la manager de su esposo. Fue ella misma quién negoció cada uno de los contratos que el futbolista cerró en el Inter y en el París Saint-Germain. Quien quiera tenerlo como imagen de su firma o en alguna publicidad, también se debe sentar con la rubia, que hace años dejó de ser modelo y vedette para convertirse en una empresaria que pelea y administra cada ingreso en el hogar.

En junio del 2021 mientras estaban de vacaciones solos en África, Wanda sorprendió a sus fanáticos al asegurar que Mauro y ella eran como “el agua y el aceite”, pero que el jugador había decidido invitarla al viaje debido al aniversario en cuestión. “Ahora abro un debate. El séptimo año dicen que es el de la crisis. Y quiero que me digan secretos para un matrimonio duradero”, les pidió a sus seguidores abriendo una caja para comentarios. Aunque aclaró que hablaba de un “matrimonio largo y feliz”, y no sólo de uno que perdurara en el tiempo.

La primera gran crisis mediática de la pareja: Mauro Icardi y La China Suárez

El país entero habló del wandagate. ¿De qué se trató este escándalo que tuvo a toda la argentina en vilo? Nada más y nada menos que de una supuesta infidelidad.

Resulta ser que Mauro Icardi le mandó un mensaje privado por instagram a La China Suárez pensando que ella jamás le iba a contestar. Pero no fue así, Eugenia tomó su celular y respondió. “Él inició la conversación y pensó que nunca le iba a contestar. Empezaron a hablar. Él nunca definía y ella lo apuraba. Fue una previa larga, de charlas e intercambios de videos. A él le gustó y ella lo apuró”, contó Yanina Latorre en LAM en ese entonces.

En cuanto al encuentro concreto, que se habría dado en el exclusivo y lujoso hotel cinco estrellas Le Royal Monceau, a metros del Arco del Triunfo y a 15 minutos del estadio del PSG, Yanina contó que “Icardi tenía fiebre y se sentía mal” y que “le regaló a la China la camiseta rosa del PSG”. Finalmente no concretaron nada y Mauro se retiró del hotel sintiéndose mal.

Sin embargo, Wanda vio estos mensajes y todo explotó por los aires. "Otra familia más que te cargaste por zorra", publicó Nara en ese momento en su cuenta de instagram. Y así comenzó el famoso "wandagate".

Reconciliación para Mauro Icardi y Wanda Nara y entrevista con Susana Giménez

La pareja finalmente confirmó su reconciliación a través de redes sociales. De hecho, fue Mauro Icardi quien comunicó que se encontraba con Wanda Nara y que todo estaba bien entre ellos luego de haber protagonizado un escándalo mundial. En ese entonces, no pararon de aparecer fotografías de ambos por todos lados con emojis y demostraciones de afecto.

Incluso, la pareja le brindó una entrevista exclusiva a Susana Giménez. Allí, la modelo y empresaria habló sin tapujos sobre los acontecimientos que revolucionaron al mundo del fútbol y de la farándula. En la entrevista, Wanda Nara dejó en claro que recuperó la confianza en el jugador del Paris Saint-Germain y por esa razón la relación se recompuso.

"Lo que hablamos va a quedar entre nosotros, no me interesa dar detalles. A mí no me cambia si pasó algo entre ellos o no, un mensaje ya es gravísimo. Hoy confío en Mauro ciegamente", indicó.

Además, contó cómo fueron los primeros momentos tras la pelea. "Cuando vi los mensajes me tomé un avión a Milán y él vino atrás mío. Hablamos un montón, me dijo que piense en la familia, que había sido el error de su vida", señaló la pareja de Icardi, quien también es su representante.

Al ser consultada sobre la China Suárez específicamente, Wanda declaró: "No era amiga de la China Suárez, teníamos una buena relación. Mi reacción fue medio machista. Yo soy muy chapada a la antigua: no somos una pareja abierta. Para mí un mensajito es divorcio. Los mensajes decían cosas que yo no habría escrito y no me esperaba que Mauro no me haya contado. Nunca habíamos tenido un problema así", explicó.

Por último, Wanda Nara le dedicó unas palabras a Maxi López, su ex esposo con quien tuvo una conflictiva separación. "Se comportó bien, me ofreció su ayuda. Lo importante es que se llevó a los chicos y los mantuvo fuera de esto. Se lo agradecí a él y a su novia", cerró.

Pero eso no fue todo. Mauro También tuvo su momento y fue entrevistado por Susana Giménez y un poco incómodo, respondió a todas las preguntas.

Mudanza a Turquía para Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi jugará esta temporada en el Galatasaray de Estambul y ya están ultimando los detalles para concretar el rotundo cambio de vida: el pase de los colegios de Francesca, Isabella, Benedicto, Constantino y Valentino, la nueva casa, prestaciones médicas, seguridad privada, entre muchos otros ítems. El fervor por la pareja es inmenso y los medios turcos los catalogaron como “Los David y Victoria Beckham argentinos”

“Tengo muchas ganas de vivir en Turquía. Es un lugar que me encanta. Tengo como seis o siete viajes a Turquía de vacaciones, sola o con mis hijos, es un destino que me gusta”, fue la escueta declaración de Wanda cuando los rumores empezaron a resonar más fuerte antes de que dieran la confirmación.