Maxi López se sinceró sobre Wanda Nara: "La relación que tenemos en MasterChef es la que teníamos cuando nos conocimos"

La televisión suele cruzar historias que parecían haber quedado en el pasado, y eso es exactamente lo que ocurre hoy con Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity. El exfutbolista soltó una frase que llamó la atención: “La relación que tenemos hoy en MasterChef es la que teníamos en los inicios”. Lejos de la polémica y con tono nostálgico, López decidió volver atrás en el tiempo y contar cómo empezó todo.

Wanda Nara y Maxi López comparten pantalla en MasterChef con una complicidad que remite a sus comienzos.

Así comenzó la historia de amor entre Maxi López y Wanda Nara

En una entrevista con Nacho Elizalde, Maxi se permitió viajar mentalmente a 2008, cuando su vida estaba por cambiar de rumbo. En ese momento, su carrera lo llevaba hacia Rusia, pero antes hizo una escala que sería decisiva. “A Wanda la conocí en 2008, cuando yo viajaba a Rusia a vivir. Yo estaba en Mallorca, volví a Barcelona y me fui de vacaciones a Argentina”, relató con naturalidad.

Ese viaje, que parecía uno más, terminó siendo clave. A través de una amiga en común, llegó a un desfile donde Wanda estaba presente. “Conocí a una amiga de ella que me llevó a un desfile donde estaba Wanda. Ahí fue la primera vez que la vi”, recordó. Ese instante, según contó, fue suficiente para que algo se activara.

La conexión actual entre ambos, según Maxi, tiene la misma esencia que en 2008.

Lejos de quedarse en la anécdota casual, Maxi reconoció que tomó cartas en el asunto. “Armé una fiesta para que vaya con sus amigas”, confesó entre risas, dejando ver que hubo estrategia detrás del acercamiento. Ese encuentro fue el verdadero punto de partida. “Ahí dije: no se me escapa”, lanzó, sincero y sin vueltas.

A partir de esa noche, empezaron a hablar. La conexión fue inmediata y, según él mismo describió, la dinámica que nació en esos primeros intercambios es muy parecida a la que hoy se ve en pantalla. “Empezamos a charlar, y la relación que tenemos hoy en MasterChef es la relación que teníamos en los inicios”, aseguró.

La frase no pasó desapercibida porque describe un vínculo despojado de tensiones, con diálogo fluido y hasta cierta complicidad que muchos espectadores notan programa a programa. En un contexto donde la historia entre ambos tuvo capítulos intensos y mediáticos, esa comparación con el comienzo aporta una mirada distinta, más humana y menos atravesada por el conflicto.

Así se veían los comienzos de la relación entre Wanda y Maxi

Lo que se ve en MasterChef

También dejó en claro que lo que hoy se ve en el reality no es actuado. La naturalidad con la que se tratan, los intercambios relajados y hasta las bromas que comparten tienen, según él, la misma esencia que cuando recién se estaban conociendo. Esa idea conecta directamente con lo que percibe el público: una relación cordial, sin rigideces, que sorprende a quienes conocen el trasfondo de su historia.

El contexto de MasterChef funciona casi como un escenario neutral donde ambos pueden vincularse desde otro lugar. Sin la presión del pasado ni la exposición de otros tiempos, comparten un espacio profesional donde predomina el respeto y la buena energía. Para muchos, esta revelación de Maxi López aporta una pieza más al rompecabezas de su historia con Wanda Nara. Esa frase —la que eligió destacar— resume más que un recuerdo: habla de una conexión que, con matices y transformaciones, mantiene una raíz común.

