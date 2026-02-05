Maxi López imitó a Wanda Nara en MasterChef y se llevó todas las risas

Maxi López volvió a ser protagonista de Masterchef Celebrity (Telefe). En esta ocasión, el exfutbolista sorprendió a sus compañeros del reality al interpretar con humor a Wanda Nara. En esse instante, desató risas en todos los que se encontraban en el estudio y principalmente en el exigente jurado, quienes no podían creer lo que estaban viendo.

La faceta artística que mostró Maxi López en MasterChef Celebrity

La visita de Nicolás Vázquez en Masterchef Celebrity sacó el histrionismo y los dotes artísticos de Maxi López. Tal es así que el exfutbolista fue protagonista de un momento desopilante que rápidamente se volvió uno de los más comentados del programa, combinando humor, actuación y un guiño directo a su historia personal con Wanda Nara.

Todo comenzó cuando el actor de la exitosa obra teatral Rocky ingresó al estudio con la intención de sumar un condimento lúdico a la competencia y propuso un breve sketch inspirado en Romeo y Julieta. Para llevarlo adelante, se agruparon en duplas. Una de ellas fue Maxi López y Miguel Ángel Rodríguez, quienes interpretaron estos personajes con entusiasmo y profesionalidad.

Maxi López y su gran noche en Masterchef Celebrity: imitó a Wanda Nara y recibió elogios de Nico Vázquez

En el caso del exjugador, realizó su guion con una voz más aguda. Este detalle no pasó desapercibido por Nico Vázquez, que era parte del jurado, y lo felicitó por haber logrado "una voz mixta" que, según explicó, es algo complejo de llevar a cabo en los hombres porque su tonalidad tiende a ser grave.

La improvisada escena teatral generó aplausos inmediatos, pero el jurado quería seguir viendo a Maxi López. Por esta razón, más suelto y confiado, no dudó en protagonizar uno de los momentos más inesperados de la noche. Sin previo aviso, comenzó a hablar como Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijos, mientras hacía gestos que la caracterizan y diciendo frases reconocibles como "Cocineros, 3, 2, 1 a cocinar".

Su caracterización tomó a todos por sorpresa y desató carcajadas en el piso de Masterchef Celebrity, y la reacción de la empresaria cosmética no tardó en llegar: quedó boquiabierta y sin poder creer lo que estaba viendo. Segundos después, celebró la ocurrencia y el buen humor de Maxi López, dejando en claro que se tomó bien la imitación. Así, una vez más, reflejaron su complicidad delante de cámaras y supieron potenciar el ciclo.

El exigente jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui también se sumó a las risas y destacaron la soltura del concursante, que a través de esta escena demostró que puede desenvolverse con comodidad más allá de la cocina. El sketch, breve pero efectivo, aportó frescura y rompió con la tensión típica de la competencia.

De esta manera, Maxi López imitó a Wanda Nara en MasterChef y se llevó todas las risas. Asimismo, dejó en claro que el reality no sólo es un certamen gastronómico, sino también un espacio donde las historias personales, la espontaneidad y el entretenimiento se mezclan para seguir cautivando al público en cada emisión.