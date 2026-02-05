Este miércoles 4 de febrero Máxima Zorreguieta se vistió de verde. Pero no se trata de uno de los atuendo para participar de eventos protocolares, sino que se es su nuevo unirforma, que la acompañará durante su formación militar para convertirse en reservista del Ejército Real y tener el cargo de teniente coronel. La monarca argentina sigue los pasos de su hija, Amalia, y tomó la decisión de formar parte del ejército, aunque su título noble en Países Bajos no se lo exija, como sucede con la princesa Leonor en España.

Por lo contrario, la reina es parte del ejercito por una decisión personal alineada con la actualidad mundial. “Nuestra seguridad ya no puede darse por sentada, y ella, como muchos otros, desea contribuir a ella”, fueron las palabras de Casa Real de Países Bajos al momento de confirmar que Máxima sería parte de la nueva camada de soldados.

Cómo es el entrenamiento militar que recibe Máxima Zorreguieta

A partir del 1° de febrero Máxima Zorreguieta obtuvo el nombramiento de reservista con el rango de soltado a través de un Decreto Real. La reina habría tomado la decisión de incorporarse en este 2026 ya que el ingreso a la formación militar en Países Bajos es hasta los 55 años y la argentina tiene 54. Y tras su comienzo, desde las redes sociales de la Casa Real y el Ministerio de Defensa compartieron las primeras imágenes de la monarca en pleno entrenamiento.

En las imágenes, se puede ver parte de la jornada de la reina en pleno entrenamiento con prácticas de tiro, escalada y nado. “El entrenamiento que Su Majestad está recibiendo incluye todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista, como resistencia física, autodefensa, puntería, lectura de mapas y derecho militar”, explicaron desde el Ministerio de Defensa.

Ser soldado reservista en Países Bajos "desempeñan un papel crucial en el apoyo de las fuerzas armadas regulares” y ser parte se trata de un elección opcional para los pobladores, pero si se toma la decisión de ser parte del ejercito se tienen que cumplir con todas las actividades de rendimiento, teoría y el mantenimiento de las habilidades militares básicas, por lo que la reina demostró que para ella no hay excepciones. Además, su determinación está alineada a su seguridad por lo que sumar conocimientos militares es un gran objetivo.

Lo cierto es que la familia real neerlandesa se mostró simamente comprometido en su preparación militar. La princesa heredera inició su formación en 2025, mientras que el actual rey hace tiempo completó su entrenamiento en el servicio militar en la Marina Real. Ahora, comenzó el turno de Máxima Zorreguieta.