Maxi López sobre la competencia por el rating entre Wanda Nara y la China Suárez: “Somos obviamente hinchas de Telefe”

La televisión argentina vivió uno de sus duelos más comentados del año cuando, en una misma franja horaria, MasterChef Celebrity y La Hija del Fuego, protagonizada por la China Suárez, se enfrentaron por el rating. El resultado fue contundente: el reality gastronómico de Telefe, conducido por Wanda Nara, se impuso claramente sobre la serie de ficción de El Trece, consolidándose como lo más visto de la noche.

El enfrentamiento televisivo

Tras ese resultado, Maxi López fue consultado por la prensa sobre cómo vivió esa competencia televisiva y no dudó en expresar su parecer. En diálogo con Intrusos, el exdeportista reconoció con una sonrisa que observó cómo su programa obtenía buenos números y aseguró con sinceridad: “Vi que salió muy bien para Telefe. Nosotros somos obviamente hinchas de Telefe, salió bien”.

Maxi López demostró su apoyo a Wanda Nara

“La competencia va a estar siempre. Ya la dinámica de MasterChef va, camina sola”, explicó, dejando claro que para él el éxito del ciclo es el punto principal, más allá de la identidad del programa rival.

El contexto de esa noche estratégica incluyó la disputa directa entre la gala de eliminación del reality culinario y La Hija del Fuego, que el canal de Constitución decidió adelantar para intentar captar más audiencia. A pesar de ese movimiento, los datos preliminares del rating mostraron una clara ventaja para el reality de Telefe, que marcó picos muy superiores y dio a su conducción y producción un lugar destacado en la escena televisiva.

Entre el sabor del triunfo y la diplomacia mediática

Consultado por el cronista sobre si ese triunfo tenía un sabor especial por enfrentarse con la ficción protagonizada por Suárez, López aceptó la pregunta con humor: “Yo creo que particularmente para Solange (que es el segundo nombre de Wanda)…”, dejando entrever que, más allá de él, esa victoria seguramente fue significativa para Nara como figura central del ciclo.

Además, intentó bajarle el tono a cualquier posible confrontación mediática: “Anduvo muy bien el programa, va muy bien y eso es lo que nos pone contentos a nosotros. Después, contra quién competimos es secundario”, aseguró, aunque admitió entre risas que quizá esa idea era más válida para él que para otros.

El fenómeno del rating en la televisión abierta

En el caso de MasterChef Celebrity, su éxito no es una sorpresa: desde su estreno, el reality mantuvo un alto nivel de audiencia, con momentos de tensión, emoción y entretenimiento que lo posicionan como uno de los contenidos más vistos del año. Por su parte, La Hija del Fuego también tuvo su cuota de atención, logrando encender expectativas con el debut de la China Suárez, especialmente entre quienes siguen la carrera de la actriz en ficción.

Sin embargo, los números reflejaron que la noche fue de Telefe: tras un duelo parejo en la primera parte de la franja, la gala de eliminación de MasterChef, conducido por Wanda Nara consolidó su liderazgo y extendió su ventaja frente a la China Suárez a medida que avanzaba el horario estelar.

