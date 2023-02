Flavio Mendoza siempre habla de sus proyectos de trabajo, siempre genera expectativas con sus apuestas que se traducen en reiterados éxitos. En una entrevista en el programa “Intrusos” se expresó sobre su presente laboral y sobre cómo pudo recomponer su pareja con Waldo Gómez tras una crisis.

Flavio Mendoza sobre su obra en la costa bonaerense dijo: “No esperaba lo de Pinamar y lo que pasó con Stravaganza, ese lugar no lo conocía de esa forma y pude hacer en tres fines de semana casi 30 mil espectadores, aseguró el coreógrafo.

Mendoza, dedicado tiempo completo a su hijo Dionisio y a su trabajó confesó que está alejado de las peleas mediáticas y que se mudará a Canadá, pues tiene proyectado realizar sus shows en ese país.

Ante el inminente viaje a Canadá por trabajo, destacó que Waldo lo va a acompañar pero que no quiere trabajar junto a él en sus obras como actor o director: “A él no le gusta estar con lo mío, no quiere recibir dinero de eso porque es muy honesto”, destacó.

Flavio Mendoza se muda a Canadá por trabajo

Flavio se sinceró y reveló detalles sobre su vida íntima, hace unas semanas se había separado de su novio Waldo Gómez. El productor dijo: “No estoy separado, pero no es que me reconcilié porque el que tuvo un cortocircuito fue él”.

Luego, el creador de Stravaganza agregó: “Él tiene muchos años menos que yo, pero es muy importante la relación que tenemos con mi hijo. Imagínate que con Waldo salimos de que Dionisio tenía dos años y lo conoce, le cambió los pañales y estuvo en el proceso de que él dejara el chupete y la mamadera”.

Flavio se refirió al impactó que generó en su hijo de cuatro años que Waldo Gómez y él se separaran y explicó: “Es su segundo papá y es muy difícil que un nene de cuatro años entienda todo”, refiriéndose a la manera repentina en que se distanciaron.

El pequeño Dionisio tiene una excelente relación con el novio de su padre

El padre del pequeño Dionisio continuó dando detalles y destacó: “Él no se cansó, pero es un combo salir conmigo, le tocó la cajita feliz porque se tiene que adaptar a lo mío y dejar sus cosas. Ahora me voy a Mar del Plata a hacer Stravaganza y él viene conmigo y su trabajo lo tiene que dejar”, explicó Mendoza sobre la decisión que tomó Gómez de tan solo 23 años.

Flavio es consciente de que su novio está en un proceso de búsqueda personal y dijo: “No encuentra todavía lo que realmente quiere hacer y siempre se tiene que adaptar a mí, él estaba en el ejército y lo dejó, estaba en la policía y la dejó, todo por nuestra familia y lo entiendo porque él está encontrando su lugar”, detalló.

Una entrevista en un móvil que dio Flavio Mendoza ocasionó el acercamiento, pues el productor aseguró que la separación era definitiva y al parecer las declaraciones generaron una reacción. Flavio dijo: “Después de dos días me llamó para decirme de todo y después empezamos a charlar mejor”, sentenció el bailarín. Días pasados despidió a su tío quien falleció de Covid.19 y manifestó un profudo dolor.

GR