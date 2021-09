Flor de la V reveló el difícil momento que atraviesa

Flor de la V hizo una importante confesión sobre su salud en "A la tarde", el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV. La panelista habló sobre tomar consciencia sobre el cáncer de mamas y reveló que deberá operarse de forma urgente.

"Hay algo que me parece importante con el tema del cáncer. El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas", contó Flor.



"Quizás hay muchas mujeres que están atravesando esta situación, no se controlan, creen que ya está y la verdad es que es muy peligroso. Por eso está bueno el mensaje de controlarse. Y si tenés las lolas echas por favor contrólate, porque es muy peligroso que ese líquido ande suelto por el cuerpo", agregó la famosa tratando de concientizar.

En ese momento, Mazzocco se mostró muy movilizada y reveló el duro momento que vive una de sus más queridas amigas. "Quiero contarles que un amiga, por la pandemia, no se pudo hacer sus estudios mamarios a tiempo, como tantas otras personas. Este año, le detectaron un cáncer de mama", relató. "Hoy 15 de septiembre mi amiga fue operada, con una mastectomía, con todo lo que eso significa", cerró la conductora.

Las críticas de Flor de la V a Pampita por llevar a su hija a La Academia

Flor de la V cuestionó a Pampita por exponer a su hija Ana a la televisión, a pocos días de su nacimiento.

La panelista de A la tarde expuso su postura en el programa de Karina Mazzocco y fue contundente. “Pampita y Roberto son adultos y pueden elegir si llevar o no a la criatura al estudio. La verdad, yo no lo hubiera hecho", dijo.

"Ella, con el papá que estaba al lado, decidieron hacerlo y está bien pero me parece que después está el tema de sacarla. Yo, en plena pandemia, ni siquiera se me cruza hacerlo”, cerró Flor.

VO