Flor de la V hizo una contundente crítica al reality de Pampita 

En más de una oportunidad Flor de la V y Pampita fueron protagonistas de fuertes cruces en la televisión. Se enfrentaron varias veces en la pista de ShowMatch, el conflicto continuó en redes sociales, y ahora hasta se tiran “palitos” en los programas de televisión. En el ciclo de A la tarde con Karina en la pantalla de América, se conocieron detalles del contrato que cerraron Pampita y Benjamín Vicuña sobre la vida de sus hijos en los medios, y Flor aprovechó para hacer un ácido comentario.

Flor de la V y Pampita en la pista de ShowMatch

A pocos días de dar a luz a su hija, Pampita se encuentra rodando el reality que la tiene como protagonista y se emitirá en la pantalla de Paramount. En una entrevista, la modelo confirmó que “Es todo mío, mi día a día, y hay muy poco de mis hijos en mi faceta de mamá”. Además, reveló que, para cuidar a sus hijos, Beltrán, Bautista y Benicio, aparecerán solo en dos de los diez episodios. Esta información se plasmó en un contrato que selló junto con la producción.

En el nuevo ciclo de América, presentaron el tema del reality de Carolina Ardohain, bajo el lema "Gran Hermana". En su debut como panelista, Flor de la V cuestionó la determinación de Pampita e hizo un picante comentario sobre el presente laboral de la conductora de Pampita Online: “Pampita es una máquina de facturar, ella te va a vender la placenta apenas salga la beba del cuerpo”. El comentario de Flor sin dudas despertó cierta chispa en el estudio.

Flor de la V hizo una fuerte crítica al reality de Pampita

Ante sus dichos, se sumó Sabrina Rojas diciendo: “Yo creo que Pampita es una chica que factura mucho y que no le hace falta, más que ella ha pedido piedad para preservar su vida privada”. Y agregó “Después de esto no hay forma de poder reclamar el día de mañana que no se acerquen a su vida privada. Abre una puerta que es muy difícil de cerrar”.

En el ciclo A la tarde con Karina, Sabrina Rojas y Flor de la V hablaron sobre el reality de Pampita

Ante los dichos, Karina le preguntó a Flor si luego de salir al aire el reality, cree que Pampita se podría ofender de lo que se hable. "Una vez que firmaste, y una vez que la vida está expuesta es para opinar, para hablar, para todo", cerró la vedette.

Todos los detalles del contrato que Pampita y Benjamín Vicuña firmaron para proteger a sus hijos

A pocos días de ser madre, Pampita también se encuentra rodando su esperado reality que la tiene como protagonista y en el que mostrará parte de su cotidianidad, sumado a la llegada de la nueva integrante al clan.

Para evitar especulaciones, dio una nota con Intrusos (América) e hizo una aclaración con respecto a quiénes formarán parte del show que emitirá Paramount. "Es todo mío, mi día a día, y hay muy poco de mis hijos en mi faceta de mamá. Robert también participa acompañándome, pero poco”, contó.

Además, reveló que para cuidar a Beltrán, Bautista y Benicio, Benjamín Vicuña, la top decidió que los chicos solo aparecerán en dos episodios de diez. "No aparece Benjamín, no sé por qué inventaron eso. Es verdad que tuvimos una charla para hablar sobre el bienestar de los chicos y cómo protegerlos", señaló.

Para dejar en claro la situación, Pampita aclaró: "Firmamos un modelo de contrato para que los chicos estén cuidados y no se sientan invadidos", sentenció la conductora.

FF