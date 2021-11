Luego de lanzarse oficialmente como cantante y estrenar su video clip "Uy" que ya es furor en Youtube, Flor Vigna le dio una entrevista a Ángel de Brito en la que recordó la difícil convivencia laboral que tuvo con Nicolás Cabré en "Mi hermano es un Clon", en 2018. Sin modificar su estado de ánimo ella se refirió al tema.

Por esa época Flor tuvo varios cruces con Laurita Fernández, pareja de Cabré, quien se sintió provocada luego de que Flor suba a redes una foto con Nico en la cama, adelantando una escena de la ficción.

Flor Vigna habló de su pelea con Nicolás Cabré: "No comparto...".

"Yo lo sufrí un montón porque era mi primer protagónico... Se hablaba de dos minas disputándose a un chabón y era un garrón", comenzó diciendo en LAM.

"Nunca hablé mucho del tema por miedo a no laburar tanto. Yo no comparto para nada los modos de laburar de él. Lo han dicho muchos", reveló. "Entiendo que cuando uno tiene una trayectoria, se lo agasaja mucho y se lo pone en el lugar de celebrity, y hay cosas que les resultan más normales", concluyó Vigna, fatídica con Cabré.

Mirá el video donde cuenta todo...

Tras el estreno de su video acusan a Flor Vigna de plagio a Jimena Barón: la palabra de la Cobra

Flor Vigna presentó oficialmente su nuevo desafío como cantante y lanzó su primer video clip "Uy" en el que se la ve espléndida y actúa su pareja, Luciano Castro. Este es el primer single de su álbum que tiene 12 temas en total. Ahora luego de llegar a las redes sociales muchos usuarios comenzaron a decir que es un plagio de "La Cobra" de Jimena Barón.

En "Los Ángeles a la Mañana" habló la jurado de La Academia y dio su opinión: "¿Es verdad que te plagiaron Jimena? preguntó el notero de LAM a lo que ella respondió: "Paren un poco chicos riéndose de la situación que evidentemente no la puso muy cómoda. Empecemos por aclarar que yo no inventé nada", fue lo primero que dijo y amplió...



"Yo no escuché el tema ni vi el video asi que no puedo ponerme a opinar de algo que no se de que se trata. Ella se acaba de lanzar como cantante, no hay que empezar a buscar cosas. Repito no ví el video ni el tema así que no hay nada que les pueda decir·, cerró sonriente.

