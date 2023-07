Flor Vigna le dedicó unas lindas palabras a Nico Occhiato en medio del éxito de Luzu TV: "Se merece todo lo que le está pasando"

Flor Vigna y Nico Occhiato mantuvieron una relación de amor durante muchos años y supieron apoyarse en la difícil tarea de ingresar en los medios. A pesar de que el amor llegó a su fin y cada uno rehizo su vida, ambos hablan muy bien el uno del otro. La exparticipante de Combate dio un vuelco en su carrera en los últimos meses y comenzó a incursionar en la música, por lo que en Intrusos la llamaron para hablar del tema, aunque también le dedicó un espacio a su expareja.

Mientras que Flor Vigna se volcó al mundo de la música, Nico Occhiato optó ir por otro lado y decidió poner su propio medio digital: Luzu TV. Este canal de streaming, que comenzó en pandemia junto a Flor Jazmín, Nacho Elizalde y Nati Jota, tuvo un éxito tremendo y creció hasta ser el uno de los medios más grandes del ecosistema digital. Todo esto lo hizo a puro pulmón y con mucho trabajo, y supo ver una oportunidad en un mercado que no estaba para nada explotado, sentando las bases para muchos otros canales que comenzaron a surgir en el último tiempo.

Por supuesto que el éxito trae cosas malas, sobre todo en el tema de los medios, y Nico Occhiato está en la mira en muchos sentidos. Por un lado, la competencia lo observa e imita todo lo que hace, y eso genera enfrentamientos como el que tuvo con Migue Granados recientemente. Pero además, muchas veces es juzgado por lo merecedor que es de todo lo que le está pasando. Sobre esto, Flor Vigna no dudó en dedicarle unas tiernas palabras.

Flor Vigna le dedicó unas lindas palabras a Nico Occhiato

"Se merece recontra todo lo que le está pasando", comenzó diciendo Flor Vigna cuando le preguntaron en Intrusos sobre el increíble éxito que está teniendo Nico Occhiato. Y se encargó de enfatizar en que el duelo de Luzu TV se esforzó mucho para llegar a donde está y construyó su carrera desde abajo.

Sobre los anteriores proyectos laborales de Nico Occhiato, Flor Vigna reconoció que "lo daba todo. Si un conductor daba 10, él daba 100". Después contó ciertas intimidades del momento en que estaba comenzando a armar Luzu TV y destacó el esfuerzo que le puso. "Cuando empezó a armar Luzu, que todavía estábamos juntos, nos habíamos ido a México y él seguía laburando desde allá... Él pone todo y más", dijo.

En cuanto a la clave del éxito de Nico Occhiato, Flor Vigna dio su opinión: "Creo que lo principal del éxito es el tiempo que tardó en cocinar ese éxito. Él tuvo mucho 'persevera y triunfarás'... Él tenía bastante claro que tenía que darlo todo, y lo dio todo en la tele, lo dio todo acá, lo dio todo allá".

Entonces, Flor de la V le preguntó si esto podría ser la razón de su separación, aunque Flor Vigna lo negó y dio los motivos reales. "No, nos separó que estuvimos 7 años y viste la trampa de las parejas, cuando uno quiere que el otro sea otra persona, y no... Empezamos a los 19, yo hoy tengo 29 y soy otra persona, él es otra persona, vivimos 7 años re lindos. Yo sé que con Nico hicimos muy buen equipo, hasta que dijimos 'che, me parece que ahora hay que armar otros equipos'", cerró la bailarina sobre su relación con Nico Occhiato.

