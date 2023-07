Nico Occhiato rebajó a Migue Granados y le dio un consejo para Olga: "Tenes que ir de a poco"

Nico Occhiato está teniendo un éxito increíble con Luzu TV, un proyecto de streaming que inició durante la pandemia de la mano de Flor Jazmín, Nacho Elizalde y Nati Jota, quien posteriormente abandonó. Lo que en ese momento era rupturista y algo innovador, hoy en día se convirtió en la nueva moda y todos están intentando iniciarse en lo mismo, como Cande Molfese que creó Loft, pero que recientemente tuvo que cerrar por su poco éxito. Ahora, el humorista Migue Granados está experimentando en su canal Olga.

El sueño de Nico Occhiato se convirtió en realidad y descubrió un mercado que no estaba para nada explotado. Pero por supuesto que cuando un proyecto se instala tan bien y el éxito es rotundo, la competencia no tarda en llegar. Rápidamente, muchos influencers intentaron imitar lo que el conductor logró con Luzu TV y, hace un mes, Migue Granados fue uno de ellos cuando inició con Olga. Entre la competencia siempre hay cierto recelo y el dueño de Luzu lo dejó en evidencia.

Nico Occhiato en Luzu TV

Si hay alguien ambicioso, ese es Migue Granados, y gracias a eso le va muy bien, ya que le pone todo su esfuerzo a lo que hace. Con el éxito previo de La Cruda, el podcast que el humorista tiene en Spotify, decidió lanzarse al mundo del streaming. Entonces, la semana pasada aseguró que el equipo de Soñé Que Volaba hará un River Plate a fin de año. Por supuesto que Nico Occhiato no hizo oídos sordos y, en forma de broma, le lanzó una fuerte indirecta.

Nico Occhiato rebajó a Migue Granados y le dio un consejo para Olga

Sorprendido por el buen recibimiento de la gente por las funciones que estará haciendo Luzu TV, Nico Occhiato habló del tema en Nadie Dice Nada. "Entienden que Luzu en agosto va a meter un Luna Park y dos Rex. Hay gente que se quedó afuera del Luna Park, otro Luna es muy fuerte... Las tres tandas se agotaron en horas", expresó sumamente orgulloso.

Susana Giménez y Migue Granados en OLGA

Rápidamente, los compañeros de Nico Occhiato le consultaron si van a lanzar más fechas o no, pues realmente fue un éxito la venta de las entradas. Pero el conductor no dudó en lanzarle un palito a Migue Granados. "No podés hacer un River apenas arrancás, es como que tenés que ir de a poco, porque sino no hay camino", lanzó con mucha efusividad y cierto sentido del humor.

Ahí mismo se puso en un lugar de superioridad frente a Olga y señaló el éxito de Luzu TV. "Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por Zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto... Bueno, las cosas van llegando y la gente va acompañando", expresó Nico Occhiato muy orgulloso de su proyecto.

NL.