Viviana Canosa provocó un debate en las redes sociales, en medio del escándalo con Lizy Tagliani. La periodista llevó sus denuncias y acusaciones a Comodoro Py, el pasado martes 15 de abril. Según expuso, recibió mensajes y presiones del otro bando, por lo que decidió adelantar su declaración. Ante esto, se presentó en varios medios de comunicación, donde le consultaron por la acusación contra la humorista de abuso de menores. Sorprendentemente, Canosa dio una nueva versión que generó polémica entre los usuarios.

Viviana Canosa, Lizy Tagliani

Viviana Canosa negó haber acusado a Lizy Tagliani de abuso de menores

El escándalo de Viviana Canosa y Lizy Tagliani desató una gran cantidad de conflictos. La periodista acusó a la humorista de haberle robado dólares de su cartera cuando eran amigas. Tagliani se defendió y aseguró que iría a la Justicia, pero todo creció al poco tiempo, cuando llegó una nueva denuncia que afirmaba que Costa y varias celebridades que viven en Hudson, como Lizy, eran parte de la red de trata de menores. "Me cuentan que en un importante boliche gay, una de las amigas que también sería famosa contaría en un video que estando drogada abusó en un colectivo de un menor y se lo llevó a la casa de la otra trans. ¿Les suena Hudson y chicos de 16 años?", dijo en una editorial en vivo.

Viviana Canosa, Lizy Tagliani

Esto llevó a que las redes sociales comenzaran un fuerte debate entre los usuarios, donde cada uno elegía a un bando. El lunes por la noche, Canosa recibió mensajes y presiones, por lo que decidió ir el martes a la mañana a Comodoro Py a declarar. En varias ocasiones, había asegurado que tenía pruebas de todo lo que decía, y Lizy se vio envuelta en una complicada denuncia sobre abuso a menores y robos, en medio del proceso de adopción de su hijo. Sin embargo, durante la tarde del martes, la historia se modificó.

Viviana Canosa, Lizy Tagliani

Varios periodistas le consultaron sobre la denuncia de abuso contra Tagliani, y la periodista negó haberla acusado de tal delito. “No fue tan así… Fueron varias cosas que se fueron mezclando todas. Por un lado, la escucho a Marcela Tauro y Yanina Latorre y ahí me recorrió una emoción por el cuerpo, que yo la pasé mal con un montón de cosas cuando laburábamos juntas. Después aparece otro tema y otros temas. El caso Loan o Tim Ballard no tiene nada que ver con el caso Lizy de la peluquería o que el segundo caso, que es mucho más amplio, de Comodoro Py”, explicó la periodista.

De la misma manera, su abogado, Juan Manuel Dragani, apuntó que Lizy Tagliani estaba diciendo cosas que Viviana Canosa nunca había expuesto mediáticamente. “Lo que Viviana dijo lo dijo en la Justicia. Después la cuestión mediática y lo que contó del robo en su casa, eso es una cuestión que a Viviana la avala la verdad. Distinto es la denuncia que se formuló hoy en Comodoro Py que es de tal magnitud y de tal seriedad que es el propio doctor Stornelli quien se presentó e instó la acción penal más allá de la denuncia formulada por Viviana Canosa”, cerró el letrado. Sin embargo, varios usuarios comenzaron un fuerte debate en redes sociales debido a los dichos de la periodista y cómo habían sido tomados por todos.

