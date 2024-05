La China Suárez ha dado que hablar en las últimas horas. Lo cierto es que la vida amorosa de la actriz es un tema que obsesiona a los medios de y también a los internautas en redes sociales, por lo que una de sus publicaciones más recientes no pasó desapercibida.

Hablamos de la postal de Marcos Ginocchio que compartió en sus stories de Instagram pero luego decidió eliminar. La foto lo mostraba al ganador de Gran Hermano recostado en lo que parece ser un sillón, con los ojos cerrados y con la gorra puesta.

La China agregó la siguiente descripción a la imagen: "Parece que no sale". De todos modos, luego eliminó esta foto y no se conoció en qué contexto fue tomada.

El impacto de la publicación de la China Suárez

Uno de los aspectos más mencionados fue que, días atrás, Lauty Gram subió una foto de Suárez durmiendo y muchos interpretaron que significaba una vuelta de la pareja. Si bien ella no compartió esta esta foto en sus stories, ahora llama la atención que decida publicar una foto similar pero de otro hombre.

Lo cierto es que la China Suárez recibió fuertes críticas: "Es tremendo como tienen que sacar foto para buscar la aceptación de los demas en la cama, re turbio", "No estaba con lauty gram?????", "Dios q genia yo haría lo mismo", "Es fácil mamita si no querés que digan nada, no subas nada. Pero como ama que hablen de ella, pues bueno lo tiene que hacer", fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes.