El 7 de febrero Magnolia Vicuña cumplió 7 años, y durante el fin de semana la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña fue protagonista de una gran pool party para celebrar su nuevo año de vida. Y por supuesto, el evento fue foco de atención por ser el sitio donde se presentaría una escena más que esperada con la presencia del actual novio de la actriz y el padre de sus dos hijos.

En este escenario, Suárez se limitó a mostrar a ambos en las redes sociales y en la foto familiar decidió no mostrar a Vicuña, y posteriormente fue Yanina Latorre quien reveló la foto original.

La foto original de la China Suárez y Benjamín Vicuña en el cumpleaños de Magnolia

En las últimas semanas, la China Suárez es protagonista de uno de los grandes escándalos del mundo del espectáculo argentino al blanquear su romance con Mauro Icardi, luego de haber tenido un affaire en 2021 cuando el jugador aún estaba en pareja con Wanda Nara.

Entre polémicas y rumores, la nueva pareja comparte en redes sociales sus planes que incluyen a sus hijos, aunque tanto los tres de ella como las dos de él se encuentran en el centro de atención al ser expuestos en este gran escándalo, que incluye denuncias judiciales. En este contexto, una de las especulaciones incide en el supuesto malestar que tiene Benjamín Vicuña al ver expuestos a sus hijos, Magonolia y Amancio, lo que llevaría a tener una tensa relación con la actriz.

No obstante, al actor dijo presente en el festejo del cumpleaños número 7 de su hija y la interacción con Mauro Icardi fue centro de atención, ya que el jugador también asistió al evento. Pero las imágenes filtradas del evento no los muestran cercanos, como así tampoco Vicuña compartió en redes sociales postales del festejo.

Fue la China Suárez quien compartió en Instagram algunos momentos del especial día, pero lo llamativo es que decidió no mostrar que el padre de sus dos hijos estuvo presente. Fue Yanina Latorre quien en su cuenta de Instagram hizo mención a este detalle, en el que al momento de soplar las velas de cumpleaños, los dos padres estaban presentes pero la actriz no mostró a su expareja.

"¿Será que no quiso prestar al circo y por eso lo cortaron de la foto? Igual Maurito debería aprender de Vicuña, no está de acuerdo en nada pero igual fue", indicó la panelista dejando en evidencia que el jugador no asitió al cumpleaños de su hija, Isabella pero si al de la hija de su nueva pareja. En la publicación se puede observar la escena familiar, que no fue mostrada en las redes sociales de la actriz.

En la imagen se ve la participación del padre de la cumpleañera, brindando un momento familiar de felicidad y armonía. De esta forma, se deja en evidencia que la expareja convive apelando al bienestar de sus hijos.