Salieron a la luz las fotos de Marina Señuk en sus inicios como modelo: irreconocible

Marina Señuk es una de las periodistas que logró ganarse el cariño del público gracias a su presencia en las pantallas de TyC Sports,TN y eltrece. Su imagen se volvió reconocida por su rol como presentadora del tiempo, un espacio en el que conquistó a la audiencia con su simpatía y frescura. Sin embargo, antes de incursionar en el periodismo, tuvo una etapa vinculada al mundo del modelaje, donde formó parte de una prestigiosa agencia y comenzó a mostrar su perfil multifacético.

La carrera de Marina Señuk en el universo del modelaje

Nacida en 1993 en Apóstoles, Misiones, Marina Señuk lleva en sus raíces una historia familiar marcada por la inmigración. Sus bisabuelos llegaron a la Argentina desde Kiev, Ucrania, una herencia que forma parte de su identidad y de su idiosincrasia. Desde muy chica, la periodista mostró interés por el universo fashionista y comenzó a dar sus primeros pasos en el modelaje a los 13 años.

El pasado de Marina Señuk como modelo | Facebook Dotto Management

A los 15 años, decidió trasladarse a Buenos Aires para impulsar su carrera y quedó bajo la tutela del reconocido representante Pancho Dotto, una figura clave dentro de la industria de la moda que impulsó las carreras de celebridades tales como Valeria Mazza, Carolina “Pampita” Ardohain, Araceli González, Dolores Barreiro, Nicole Neumann y Débora Del Corral -entre otras figuras-. Esa etapa le permitió desarrollarse profesionalmente como modelo y abrirse camino en un ambiente que luego complementaría con otras profesiones y proyectos creativos.

El pasado de Marina Señuk como modelo | Facebook Dotto Management

Según los posteos realizados por el perfil de Facebook de la agencia Dotto Management, en 2014 protagonizó una campaña publicitaria para la marca Doll Fins, consolidando su presencia dentro del mundo de la moda. Un año antes, en 2013, participó en distintas sesiones fotográficas para revistas como Entre Casa, Teens y Seventeen, donde mostró su versatilidad frente a la cámara. Sus trabajos incluyeron producciones vinculadas a colecciones de temporada otoño-invierno, con propuestas de estilo urbano y looks juveniles, además de catálogos en traje de baño y ropa interior, explorando diferentes facetas de la industria del modelaje.

El pasado de Marina Señuk como modelo | Facebook Dotto Management

La moda siempre acompañó a Marina Señuk

Desde su adolescencia, la moda y el mundo fashion formaron parte de la identidad de Marina Señuk. Aunque no construyó su trayectoria principalmente sobre las pasarelas, su incursión en el modelaje la posicionó como uno de los rostros destacados de la agencia de Pancho Dotto, donde desarrolló una importante etapa profesional durante varios años.

El pasado de Marina Señuk como modelo | Facebook Dotto Management

Con la frescura y la simpatía que la distinguen, las imágenes de aquella época reflejan una versión más juvenil de la modelo, casi irreconocible, aunque conservando rasgos característicos de su estilo, como su estilo de cabello con raya al medio y ondas suaves y su esencia personal. Su presencia frente a las cámaras marcó una etapa clave en su recorrido dentro de la industria de la moda y los medios.

Más allá de su carrera en los noticieros, Marina apostó por una formación integral: es licenciada en Recursos Humanos por la Universidad del Salvador (USAL) y también estudió locución, consolidando aún más su perfil profesional. En 2018 alcanzó mayor reconocimiento público al convertirse en la reemplazante de Sol Pérez como “la chica del clima” en TyC Sports, demostrando su capacidad para desenvolverse en distintos ámbitos y combinar comunicación, preparación académica constante y una sorprendente versatilidad para adaptarse a los diversos formatos televisivos.

El pasado de Marina Señuk como modelo | Facebook Dotto Management

Su paso por el modelaje representó una etapa fundamental en la construcción de su imagen pública. Con una presencia que combinaba naturalidad, frescura y estilo juvenil, Marina Señuk logró destacarse dentro de una de las agencias más reconocidas del país, dejando una huella en la industria fashion y consolidando un sello propio que acompañó a lo largo de los años.