Juliana Awada mostró cómo construyó su casa sustentable en La Patagonia: sin talar ningún árbol y de la mano de su cuñado

Juliana Awada eligió el sur argentino para dar forma a un proyecto que combina arquitectura consciente y respeto por la naturaleza. En un terreno rodeado de bosque y lago, trabajó junto a su cuñado para diseñar un espacio que se integra con la naturaleza y refleja su estilo de vida. La elección del lugar no fue casual; desde hace años mantiene un vínculo especial con la Patagonia, donde encontró la inspiración para levantar una vivienda que se adapta al paisaje sin alterar su esencia. La propuesta se convirtió en un desafío creativo que sorprende.

Juliana Awada y su refugio sustentable en la Patagonia

Juliana Awada encontró en la Patagonia argentina el escenario perfecto para dar forma a uno de sus proyectos más personales, una casa sustentable que refleja su vínculo con la naturaleza y su pasión por la arquitectura. La empresaria textil decidió levantar su hogar en Villa La Angostura, un paraje protegido a orillas del lago, donde la preservación del bosque es prioridad. Allí, junto a su cuñado, el arquitecto Alberto Rossi, diseñó una vivienda que respeta cada árbol y se integra de manera natural en el paisaje.

Juliana Awada

Según contó durante una entrevista con la revista AD, su vínculo con el sur del país inició hace más de tres décadas, cuando visitó la región por primera vez con su madre, su hermana y su cuñado. Tenía 22 años y quedó cautivada por la inmensidad del entorno. Desde entonces, supo que ese sería su lugar en el mundo. Años más tarde, convenció a Mauricio Macri, cuando aún eran pareja, de recorrer la zona y juntos encontraron el terreno ideal. Ambos quedaron embelesados con el lugar y consiguieron un terreno donde proyectaron la residencia.

La primera condición que Juliana Awada impuso para la construcción fue clara, no quería talar ningún árbol. Alberto Rossi recuerda que lograrlo fue casi una misión imposible, pero el desafío se resolvió con un diseño innovador. La casa se compone de volúmenes separados que se conectan mediante pasarelas, como puentes que respetan la ubicación de cada ejemplar del bosque. Además, se realizó un estudio de impacto ambiental para garantizar que la obra se adaptara a las exigencias de la región.

La casa de Juliana Awada | Crédito: Estudio DU

El proyecto reunió a un equipo multidisciplinario que trabajó con la misma premisa: crear un espacio sustentable y armónico. La ex primera dama destacó que el trabajo en conjunto fue clave para materializar sus ideas y que la construcción se completó en un tiempo récord, ya que solamente demoró un año y tres meses. Su inspiración inicial fue la arquitectura nórdica, con líneas simples y materiales resistentes.

Arquitectura nórdica y diseño consciente: La imponente casa sustentable de Juliana Awada en Villa La Angostura

Para realizar su casa, Juliana Awada eligió que la fachada tuviera un revestimiento negro para integrarse con el paisaje y se utilizó fibrocemento, un material duradero que no requiere mantenimiento. Los techos, además, fueron diseñados para recolectar agua de lluvia destinada al riego, reforzando el compromiso ambiental del proyecto. El interior refleja la misma filosofía de sencillez y conexión con la naturaleza. Las paredes están revestidas en madera y los espacios se abren a través de grandes ventanales que enmarcan el lago y el bosque.

La casa de Juliana Awada | Crédito: Estudio DU

Dentro de la residencia no hay cuadros ni adornos excesivos; la decoración se basa en artesanías del norte argentino, tejidos naturales y piezas únicas que la empresaria fue reuniendo en sus viajes. Sofás de cuero con pelo, alfombras de lana y lámparas hechas con vasijas de barro conviven en un ambiente cálido y auténtico. La cocina ocupa un lugar central en la casa, pensada como espacio de encuentro familiar. La empresaria disfruta de cocinar y reunir a sus seres queridos en torno a la mesa, reforzando la idea de hogar como núcleo.

El jardín y la huerta completan la propuesta sustentable. Juliana Awada dedica tiempo a sembrar, cosechar y preparar alimentos con productos frescos. En el invernadero organiza arreglos florales y cultiva hierbas aromáticas como romero, salvia y menta, que luego utiliza en sus recetas. La rutina de plantar y observar el crecimiento de las semillas se convirtió en una fuente de satisfacción personal, mientras que el entorno natural ofrece un escenario de serenidad y equilibrio.

Juliana Awada consolidó en la Patagonia un proyecto que refleja su manera de entender la arquitectura y la vida cotidiana. La elección del lugar y el diseño de la vivienda responden a una visión clara: crear un espacio que se integre con el entorno y que acompañe su rutina sin alterar la esencia del paisaje. La propuesta se distingue por la planificación cuidadosa, el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones sustentables que permiten que cada detalle conviva en armonía con la naturaleza que la rodea.

VDV