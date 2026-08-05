“Me jode que Argentina no salga adelante”: La sincera reflexión de Pampita sobre el país

Hace más de tres décadas que Carolina "Pampita" Ardohain elige a la Argentina no sólo como el país donde desarrolla su carrera, sino también como el lugar donde crecen sus hijos. Aunque suele recorrer el mundo por compromisos laborales y vacaciones, siempre encuentra en el país destinos que considera verdaderos refugios para descansar y desarrollar sus actividades que van más allá del modelaje y la conducción. En ese contexto, durante una entrevista con el canal de YouTube de Infobae, Infobae al regreso, la modelo abrió su corazón y explicó por qué, a pesar de sus constantes viajes, sigue eligiendo la Argentina como el lugar para vivir.

La palabra de Pampita sobre el presente de la Argentina

De vuelta en Buenos Aires luego de sus vacaciones de invierno en Villa La Angostura, Pampita brindó una entrevista a Infobae, donde volvió a expresar el profundo vínculo que mantiene con la Argentina. En dicha charla, aseguró que, pese a las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país, nunca perdió la esperanza de verlo salir adelante. En este marco, también, reflexionó sobre el carácter de los argentinos, explicó por qué eligió criar a sus hijos en el país y defendió su decisión de seguir invirtiendo y desarrollando sus emprendimientos locales. "Yo le tengo un amor tan grande a mi país que muchos compartimos eso. Siempre lo vemos con esperanza", comenzó diciendo.

Pampita | Instagram

La conductora destacó la capacidad de resiliencia que caracteriza a los argentinos. "Siempre creemos que vamos a salir adelante", sostuvo, mientras que remarcó que el país cuenta con ciudadanos "creativos, talentosos e ingeniosos", capaces de reinventarse frente a cualquier adversidad. "Hay una llama fuerte que tiene el argentino para sobrevivir a todo, para ser resiliente y buscar un trabajo que nunca imaginó que iba a hacer", afirmó.

Aunque reconoció que vivió once años en el exterior por cuestiones personales y que conoció distintos lugares en el mundo, dejó en claro que nunca encontró un lugar mejor para vivir que la Argentina. "El lugar que más me gusta vivir en el mundo, obviamente, es mi país", expresó. Además, resaltó algunas características que más valora de sus compatriotas, como la calidez, la vida social y la identidad de su suelo natal. "Somos cariñosos, somos amigueros, somos sociables... ¡Me gusta la noche porteña!", expresó cargada de alegría.

Consultada sobre qué es lo que más le molesta de la realidad nacional, no ocultó su frustración por la falta de progreso. "Me jode que no salgamos adelante", reconoció. En ese sentido, señaló que el país reúne todas las condiciones para crecer. "Tenemos todo: un país re grande, rico, mucha tierra y gente con muchas ganas de trabajar. Y, aun así, no lo logramos", lamentó, aunque insistió en que mantiene intacta la esperanza de un futuro mejor.

Pampita | Instagram

La faceta empresarial de Pampita en Argentina

Desde hace varios años, Pampita logró posicionar su imagen como una verdadera marca registrada. Esto la llevó a emprender diversos proyectos económicos que dan cuenta de su versatilidad y poder de reinventarse. Durante la charla, habló de su faceta empresarial y recordó que, además de su carrera en los medios y en el modelaje, desarrolla distintas líneas de productos, entre ellas: "muebles, ropa interior, trajes de baño, planchitas para el pelo, colágeno y anteojos".

Lejos de mostrarse ajena a las dificultades que enfrentan quienes emprenden en la industria local, aseguró conocer de primera mano el peso de los impuestos y los costos de mantener una empresa. "Se me va el 80% de lo que gano en cada producto que vendo, así que sé muy bien lo que es estar del otro lado", explicó. Sin embargo, dejó en claro que esa situación no modificó su decisión de seguir apostando por la Argentina. "Me gusta hacer las cosas acá. Me gusta ser creativa en mi país", aseguró, al tiempo que remarcó que generar trabajo también forma parte de su compromiso.

Por último, reveló que otra de las razones por las que eligió quedarse es la educación y la crianza de sus hijos. Si bien admitió que podrían estudiar en cualquier parte del mundo, sostuvo que prefiere que crezcan en Buenos Aires para que incorporen sus valores y costumbres. "Hay tantas cosas argentinas que no quiero que se pierdan. Siempre voy a preferir que se eduquen acá", concluyó, reafirmando el amor que siente por su país y la esperanza de que algún día pueda desplegar todo su potencial.

Con esta entrevista a corazón abierto, Pampita dejó en claro que, más allá de las dificultades económicas y los desafíos que enfrenta el país, su vínculo con la Argentina permanece intacto. Convencida del talento y la capacidad de su gente, reafirmó su decisión de seguir apostando por el trabajo, los emprendimientos locales y la crianza de sus hijos en el lugar que siempre elegirá como su hogar.