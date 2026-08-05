El nuevo negocio de Nicolás, el marido de Rocío Guirao Díaz en el desierto: de heredero de un imperio a astrofotógrafo

Nicolás Paladini es uno de los herederos de una de las compañías de embutidos y negocios integrados más reconocidas de la Argentina, con una estructura que abarca desde la producción porcina hasta la elaboración de alimentos procesados y una amplia variedad de líneas de productos. Aunque durante los primeros años de su trayectoria profesional estuvo vinculado de lleno al negocio familiar, fue durante la pandemia cuando el marido de Rocío Guirao Díaz descubrió una nueva pasión que cambiaría el rumbo de su vida: la astrofotografía.

Ese interés, que durante su juventud había nacido como una simple curiosidad, lo llevó a profundizar en el estudio del universo y a descubrir un mundo completamente nuevo. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como un pasatiempo se transformó en un verdadero proyecto de vida. A través de sus redes sociales, compartió cada detalle de esta nueva experiencia, una travesía que lo impulsó a construir un observatorio en un lugar que él mismo definió como uno de los “mejores cielos del mundo”.

Rocío Guirao Díaz, Nicolás Paladini | Instagram

Así es la nueva vida de Nicolás Paladini, el marido de Rocío Guirao Díaz

Nicolás Paladini es uno de los herederos de una de las empresas más importantes de la Argentina y el esposo de Rocío Guirao Díaz. Durante años, su imagen estuvo ligada al mundo de los negocios, aunque alcanzó mayor exposición pública tras su matrimonio con la modelo y sus apariciones en distintos programas de espectáculos. Sin embargo, durante la pandemia su vida tomó un rumbo inesperado: descubrió una nueva pasión que lo llevó a alejarse de su actividad habitual y embarcarse en un desafío completamente diferente. Así lo explicó a través de su cuenta personal de Instagram donde explicó cómo se sumergió en este proceso de transformación personal.

El interés del empresario por el universo estuvo presente desde siempre, pero fue durante el aislamiento obligatorio y preventivo de 2020 cuando esa curiosidad encontró un nuevo camino. Con más tiempo libre y una rutina completamente diferente alejada de los compromisos empresariales, comenzó a sumergirse e indagar en el mundo de la astrofotografía.

El nuevo proyecto de astrofotografía de Nicolás Paladini | Instagram

Según expresó, lejos de mantenerse en el amateurismo, logró profesionalizar sus inquietudes: investigó, leyó libros especializados, adquirió su primer telescopio y hasta armó un pequeño espacio de observación en la terraza de la casa que comparte junto a la modelo. En este marco, cada noche despejada se convirtió en una oportunidad para descubrir los secretos del cielo y perfeccionar una técnica que recién comenzaba a explorar en detalle.

El crecimiento fue tan rápido que, apenas dos meses después de dar sus primeros pasos en esta área, una de sus imágenes alcanzó un reconocimiento internacional. Su foto de la Nebulosa del Águila (M16) fue elegida por la NASA para formar parte de la Astronomy Picture of the Day (APOD), una distinción que marcó un punto de inflexión en su vida y lo llevó a tomar la actividad como parte de su nuevo perfil profesional.

Al adentrarse de lleno en esta profesión, se topó con las limitaciones propias de tomar fotos en la ciudad, situación que derivó en una gran dicotomía para él: por un lado, mantener su vida habitual junto a su familia; y por el otro, vencer las barreras climáticas y la falta de estabilidad atmosférica que se convertían en limitaciones constantes para ampliar sus investigaciones.

El gran salto de Nicolás Paladini: transformó su faceta empresarial en un experto astrofotógrafo

Lejos de resignarse, Nicolás Paladini sacó su poder de resiliencia y decidió transformar ese obstáculo en una nueva búsqueda. A través del contacto con otros aficionados y profesionales de la astrofotografía alrededor del mundo descubrió que esa problemática no era exclusiva de él, sino una dificultad que atravesaban decenas de personas que compartían su misma pasión. Fue entonces cuando, junto al astrofotógrafo Juan Filas, comenzó a darle forma a una idea: crear un observatorio pensado desde la experiencia de quienes conocen de primera mano las necesidades de esta disciplina.

El proyecto encontró su lugar en el desierto de Mojave, en California, una región reconocida por sus condiciones excepcionales para la observación astronómica. La baja contaminación lumínica, la gran cantidad de noches despejadas durante el año y la calidad del cielo permitieron desarrollar un espacio preparado para la captura de imágenes espaciales a distancia. Así nació Death Valley Observatories, una propuesta que busca ofrecer a los expertos en fotos espaciales un entorno privilegiado en medio del desierto para trabajar con sus equipos sin depender de las dificultades climáticas de sus propios lugares de residencia.

“Hay algo especial en ver cómo una idea cobra vida. Hace unos meses esto era solo un proyecto. Hoy vemos el techo abrirse y decenas de telescopios trabajando bajo uno de los mejores cielos del mundo. Muy agradecido con todos los que confiaron en nosotros desde el primer día”, anunció a mediados de junio el marido de Rocío Guirao Díaz.

Asimismo, el pasado 7 de julio anunció la apertura del lugar con imágenes y lleno de emoción por concretar su mayor sueño. “Hace un tiempo esto era solo una idea. Hoy verlo lleno de telescopios es una satisfacción enorme. Gracias a todos los que confiaron desde el primer día. Esto recién empieza”, expresó. En cada posteo, se puede ver la admiración de su compañera de vida, quien celebra junto a él esta meta que lo une con el cosmos y que lo conecta con personas de todo el mundo.

El nuevo proyecto de astrofotografía de Nicolás Paladini

El paso de Nicolás Paladini por el Bailando por un Sueño junto a Rocío Guirao Díaz

Nicolás Paladini y Rocío Guirao Díaz conforman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Desde que contrajeron matrimonio el 25 de noviembre de 2008, ambos construyeron una relación basada en el acompañamiento mutuo y estuvieron presentes en los distintos desafíos profesionales que enfrentaron a lo largo de los años.

Uno de esos momentos ocurrió en 2017, cuando la modelo participó de El Bailando por un sueño, el ciclo de eltrece conducido por Marcelo Tinelli. Por entonces, quien actualmente se desempeña como profesora de yoga se sumó al certamen de baile y protagonizó una de las galas más recordadas al interpretar el ritmo salsa de a tres junto a Darian “Rulo” Schijman y su marido, poniendo en manifiesto la complicidad y el amor que los unía. Cabe destacar que también, en cada performance, la acompañaba detrás de cámara mostrándole su apoyo incondicional. Hoy, ocho años después de aquella presentación, es ella quien lo acompaña a él con mensajes de cariño y manifestando el orgullo que siente por el padre de sus hijos.

Rocío Guirao Díaz y su marido Nicolás Paladini en El bailando por un sueño | Captura de YouTube

Hoy, mientras continúa explorando y fotografiando el universo, las estrellas y los planetas Nicolás Paladini acaba de darle vida a un ambicioso proyecto espacial para astrofotógrafos. A través de un sistema de observación remota y un espacio diseñado para profesionales de estas áreas, logró convertir la búsqueda del cielo ideal en un proyecto que conecta a personas de todo el mundo con el cosmos. Mientras tanto, Rocío Guirao Díaz y sus tres hijos celebran este nuevo perfil del empresario gastronómico.