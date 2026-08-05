Desde Punta Cana, Pampita habló sobre Martín Pepa y se confesó: "No negocio la falta de lealtad ni de respeto"

Dice que viajar le permite aprender y apreciar el mundo y sus diferentes culturas, además de disfrutar de la Naturaleza en todo su esplendor. “Mi trabajo es una bendición; me permitió conocer lugares espectaculares y soñados; abrir mi cabeza a todo lo nuevo y conocer gente de tantos sitios, tan distintos y maravillosos”, se sincera Carolina “Pampita” Ardohain (48) desde Punta Cana, donde descansa junto a sus hijos tras su paso por el sur argentino.

“Yo viajo todos los meses del año pero este último tiempo con el Mundial viajé más que nunca. Ahora con los chicos, como todas las vacaciones de invierno, fuimos unos días a la nieve y después a la playa”, asegura la modelo, mientras disfruta de las bondades de un destino espectacular.

Pampita en Punta Cana

Así son las increíbles vacaciones de Pampita en Punta Cana

En diálogo exclusivo con CARAS, Pampita se refirió a su gran presente, que la encuentra reconciliada con su pareja, Martín Pepa, en plena armonía familiar tras compartir vacaciones con su ex y padre de sus varones en Villa La Angostura y con muchos proyectos que la mantienen siempre inquieta, como le gusta vivir.

“Palladium Hotel Group en Punta Cana es un lugar que nos recibe con mucho cariño en Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro y venimos siempre en familia y con amigos. Acá tengo todo resuelto para estar tranquilos y tenemos programas divertidos para todas las edades. Los chicos tienen muchas actividades para ellos y siempre se hacen amigos nuevos en el Kids Club... Y los grandes tenemos shows todas las noches y los restaurantes más ricos. La playa es espectacular y nos sentimos en casa siempre que estamos acá”, detalla con total entusiasmo la conductora.

Pampita aprovecha de unos días de descanso en el Caribe

Desde el 25 de julio sus días de descanso transcurren junto a Bautista, Beltrán y Benicio, los varones fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y a la pequeña Ana, a quien tuvo con Roberto García Moritán.

Y es que, en los meses de junio y julio, Pampita trabajó intensamente en la cobertura del Mundial 2026 que tuvo tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos. Al mismo tiempo su programa “Lo de Pampita”, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce, se convirtió en todo un éxito gracias a imperdibles “mano a mano” de Ardohain con reconocidas figuras.

Feliz, Pampita disfruta junto a sus hijos su estadía de lujo en el Caribe.

Después de un julio más que intenso, la top decidió escapar de las bajas temperaturas que la encontraron en su regreso a la Argentina y pasar unos días de descanso junto al mar. Embajadora de Palladium Hotel Group, Carolina eligió hospedarse en el recientemente renovado Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro, la propuesta VIP para familias que redefine la experiencia All Inclusive y se ubica sobre la icónica Playa Bávaro, uno de los puntos más exclusivos de Punta Cana.

Rodeada de exuberantes jardines y espectaculares vistas al Mar Caribe, la elegante suite en la que descansa la conductora cuenta con tres dormitorios, un amplio salón independiente y una terraza privada equipada con tumbonas, zona lounge exterior y jacuzzi, además de una espectacular piscina privada y una zona exterior con pérgola, donde el chef del hotel prepara una cena especial exclusiva para los ocupantes de la Villa Residence.

Embajadora de Palladium Hotel Group, Pampita se hospedó en el renovado Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro

Pampita habló de su presente con Martín Pepa y reveló qué no negocia en una relación

En plena etapa de felicidad junto a Martín Pepa, Pampita se sinceró sobre su presente sentimental. En diálogo con CARAS, reveló qué la enamora de su pareja, qué no está dispuesta a negociar en una relación y por qué sigue apostando al amor.

—¿Cómo describiría este momento de su vida?

—Estoy en un momento personal de mucha paz. Feliz de ver crecer a mis hijos, cada uno es una etapa diferente. Y disfrutando de mis trabajos en Infobae y DirecTV. Creo que lo que uno intenta como padre es darle herramientas y valores a los chicos para que, en definitiva, sean buenas personas y puedan tomar decisiones con sensatez cuando salgan solos a la vida. Y como mujer estoy contenta de reinventarme una y otra vez y tener trabajo después de estar en esta profesión por más de veinte años.

Pampita y su hija, Anita García Moritán

—Días atrás dijo estar viviendo “un momento muy feliz” junto a Martín Pepa. ¿Cómo es este amor a la distancia y qué la mantiene enamorada de su pareja?

—La distancia la hemos aprendido a llevar. Lo que me enamora de Martín es su generosidad y alegría. Me hace reír mucho y me conecta con lo importante, además, mis hijos y amigos lo adoran y eso para mí es muy valioso.

—¿Cambió algo en cuanto a su forma de vivir sus relaciones afectivas? ¿Hay algo que ahora no negocia o, por el contrario, algo que aprendió a soltar?

—No cambió nada en mi forma de vivir el amor. Yo siempre soy muy pasional y sincera.

—“Todavía no encontré mi alma gemela”, dijo hace poco en su entrevista a Martín Bossi. “Por eso no me rindo, sigo teniendo maridos, novios, todo”, agregó. ¿Cómo debe ser ese amor que sigue buscando y en qué debería ser diferente a todo lo que vivió?

—No negocio la falta de lealtad y respeto. La claridad y transparencia es fundamental para mí. Yo siempre tuve el sueño de formar una familia y, cuando hablé de alma gemela, me refería a eso, a ese proyecto de vida que siempre imaginé. Pero no descarto que en algún momento ese modelo de familia suceda. Por mi forma de ser siempre voy a apostar al amor.

Desde el Caribe, Pampita habló de su presente, el amor y del momento de paz que transita

—Si pudiera, ¿qué consejo le daría a la Pampita de hace 15 años?

—No le daría consejos a esa Pampita porque siempre hice lo que sentí y lo que quise, y todos los errores me hicieron crecer y aprender. Hoy, por todo lo vivido, trato de ser una mejor versión.

—¿Cómo sigue su 2026 en lo laboral? ¿Hay algún proyecto o desafío que la entusiasme en particular y que pueda anunciarnos?

—Siempre que aparece un proyecto nuevo es todo un desafío y se sigue disfrutando como la primera vez. Tengo la suerte de estar rodeada de gente talentosa y apasionada y pasarlo muy bien en el día a día haciendo lo que me gusta. La conducción es el espacio donde me siento más cómoda. Me encantan las entrevistas íntimas y soy una enamorada de la tele. Pero también hay que entender que todo evoluciona, y los formatos cambian, y las formas de conectar con la gente hoy son otras y creo que es importante acompañar esa evolución.

Agradecimientos: Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro Palladium Hotel Group