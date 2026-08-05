Maru Botana disfrutó de unas vacaciones en París junto a su familia: las increíbles fotos

Caminatas, selfies y gastronomía parisina. El itinerario podría ser el de cualquier turista en temporada pero es el de Maru Botana, quien en familia y ensamblando agendas protagonizó un viaje para el recuerdo.

Así fueron las increíbles vacaciones de Maru Botana en París

“Cuatro días de despeje y disfrute. De caminar, correr y mucha bici”, introdujo la famosa cocinera junto a un carrete de rincones de Francia dignos de enmarcar. “París que tanto nos gusta y cada vez que está la oportunidad, no la dejamos ir. En verano, en invierno, con familia y amigos que siempre son familia. Días de no parar de comer rico, tomar vinito, vermut, y acostarse tarde, pero quién te quita lo bailado. Seguimos disfrutando y viajando en paz”, agregó la conductora y pastelera.

El mix de diversión y relax de la familia de Maru Botana

Junto a su marido, Bernardo Solá, y sus hijos, el viaje comenzó luego de que la cocinera viajara a Barcelona a visitar a Sofía, instalada allá, y que también se sumó a la comitiva. Y antes de emprender regreso, extendió la travesía para coronar con una escapada express a la capital francesa. Como siempre, los viajes de los Solá-Botana son multitudinarios, como su reciente escapada a los Alpes.

Las postales familiares parisinas reflejaron absoluta unión, pese a que la carismática cocinera estuvo en el ojo público hace semanas al declarar una verdad que generó repercusión. Casada hace 29 años con Bernardo, con quien tuvo ocho hijos, confesó: “Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Berni se iba al campo y aparte no me hacía gamba a la noche. Cuando nosotros formalizamos, él me dijo: 'Yo voy al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes'. Así que me cargué los chicos al hombro y los crié sola”.

Junto a su esposo e hijos, Maru Botana disfrutó de unos días increíbles en Francia

El inocente comentario despertó una ola de críticas, pero la conductora hizo caso omiso: “Mi maternidad es la mayor felicidad del mundo y verlos crecer también. Con mi marido compartimos otras cosas y cuando nos vemos, ¡fogonazo!”.