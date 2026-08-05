Valeria Mazza y Taína Gravier deslumbraron con sus outfits playeros en el Mediterráneo

Ahora con los 18 años que cumplió en abril, Taína Gravier ya impone su estilo propio en el verano español. Y las comparaciones con la belleza y el estilo de su madre, Valeria Mazza, son inevitables cuando se las observa a las dos interactuando a pura sonrisa en las playas del Mediterráneo, en este caso dentro de las instalaciones del Marbella Club.

Las fotos de Valeria Mazza y Taína Gravier en el Mediterráneo

A la edad de Taína fue justamente cuando Valeria comenzaba su exitosa trayectoria por el mundo de la moda, que comenzó en la Argentina y se fue proyectando por el mundo en épocas donde las “top models” gobernaban la escena mediática internacional. La reacción de la gente cuando las observa juntas, entonces, no puede ser otra que compararlas: “Hermosa como su madre”, “Tiene por quién salir tan bella”, “Heredaste la belleza de tu madre” y “Con una madre tan bella, no se puede esperar más que otra belleza” son tan sólo algunos de los comentarios que les dedican a ambas en las redes.

Valeria Mazza y Taína Gravier deslumbraron con sus looks playeros

La princesa de la familia volvió a demostrar que es una de las It Girls con más estilo y proyección. Su look de una tarde de playa junto a su madre combina con equilibrio clásicos y tendencias: eligió una microbikini blanca con estampado de flores en azul claro con corpiño triangular de breteles finos y bombacha tiro bajo clásica, a lo que le sumó un vestidito túnica corto en blanco estilo crochet con diseño de mandala.

Valeria Mazza y Taína Gravier en Marbella

Lo acompañó con un collar fino de cuentas de colores y un estilismo bien natural, con el pelo suelto y sin maquillaje. Y con camarita de fotos en mano retrató a su madre, todo un espejo en quien mirarse...