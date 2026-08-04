Lejos de la televisión, el negocio de Marina Señuk, la periodista que renunció a TN

Marina Señuk atraviesa un importante cambio en su carrera profesional. Después de varios años formando parte de las pantallas de TN y El Trece, la periodista y presentadora del pronóstico del tiempo confirmó su salida del Grupo Artear con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Marina Señuk

Aunque la comunicadora no dio detalles sobre su próximo destino laboral, el periodista Ángel de Brito informó que en las próximas semanas se incorporará al programa Lape Club Social, conducido por Sergio Lapegüe en América TV. En paralelo a esta nueva etapa televisiva, Marina Señuk continúa desarrollando dos proyectos personales que reflejan su costado más creativo y emprendedor.

Cerámica By Marina Señuk, su marca de vajilla artesanal

Uno de los emprendimientos de Marina Señuk es Cerámica By Marina Señuk, una marca dedicada al diseño y producción de vajilla y objetos decorativos realizados de manera artesanal. A través de este proyecto, la periodista canaliza su interés por el diseño de interiores y el arte de vestir la mesa con piezas elaboradas cuidadosamente y pensadas para el uso cotidiano.

Cerámica By Marina Señuk

Entre los productos que ofrece se destacan juegos de tazas, portavelas y distintos accesorios para el hogar, todos confeccionados con un enfoque artesanal y una estética sencilla. La difusión de sus colecciones las realiza principalmente a través de las redes sociales de la marca, donde también los clientes pueden acceder a su tienda online y conocer las nuevas propuestas.

Concepto RAÍZ, la apuesta de Marina Señuk a la moda

Además de su proyecto de cerámica, Marina Señuk también creó Concepto RAÍZ, un emprendimiento dedicado a la indumentaria con una fuerte impronta artesanal. La marca promueve una filosofía basada en volver a lo esencial, priorizando materiales nobles, procesos de confección cuidados y prendas diseñadas para perdurar en el tiempo.

Concepto RAÍZ, la apuesta de Marina Señuk a la moda

Sus colecciones incluyen conjuntos confeccionados en hilo de algodón, tejidos y otras piezas versátiles elaboradas con fibras naturales, además de trajes de baño inspirados en un diseño simple y atemporal. Al igual que su emprendimiento de cerámica, la comercialización se realiza principalmente a través de Instagram y su tienda online, donde presenta cada nueva colección.

Con estos dos proyectos, Marina Señuk consolidó una faceta emprendedora que acompaña su carrera en los medios. Tanto Cerámica By Marina Señuk como Concepto RAÍZ reflejan su interés por el diseño, la producción artesanal y la creación de objetos y prendas con identidad propia, una actividad que continúa desarrollando mientras inicia una nueva etapa en la televisión.