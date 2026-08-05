Así está hoy Malaika, la hija de Marina Señuk, la periodista de TN que arrancó como modelo

Marina Señuk comenzó siendo una de las modelos más dulces y de personalidad llamativa, para pasar a convertirse en la carismática "chica del clima" en las pantallas de TN y El Trece. Tras dar sus primeros pasos en la exposición pública, y con un gran amor por la locución, logró consolidarse como una de las figuras más queridas de la televisión argentina, al asumir el desafío de suceder a Nazarena Di Serio en los segmentos meteorológicos, conquistando rápidamente a la audiencia con su frescura, profesionalismo y simpatía matutina.

Sin embargo, lejos de los flashes y en el plano íntimo, la periodista construyó una sólida historia de amor con el empresario Gastón Adler. Tras enamorarse y contraer matrimonio en septiembre de 2022, dio el paso y formó una hermosa familia que se completó con la llegada más esperada. Su hija Malaika transformó la rutina de ambos y se volvió la protagonistas de las postales de Marina Señuk.

Marina Señuk y su hija Malaika



La historia de amor de Marina Señuk y Gastón Adler: el nacimiento de su hija Malaika

La historia de amor entre Marina Señuk y Gastón Adler comenzó a construirse lejos de las cámaras de televisión, consolidando un vínculo basado en la complicidad, los proyectos compartidos y el bajo perfil mediático. La pareja comenzó su relación amorosa alrededor del año 2010, cuando ella se dedicaba al modelaje, mientras, de a poco, iba haciendo crecer su camino por el periodismo. El noviazgo de ambos creció de forma sólida y madura durante largos 12 años, creando su propia rutina, casi como si estuvieran casados.

Sin embargo, lejos de querer quitarle un peso a ese hecho, la pareja decidió dar el paso más importante de su relación en el plano legal y afectivo: el casamiento. En septiembre de 2022, celebraron su esperada boda rodeados de sus seres queridos, amigos cercanos y colegas del medio periodístico en una íntima pero muy emotiva fiesta que selló formalmente su hermosa historia de amor. Con mucho estilo y conexión con el lado más relajado de ellos, las postales siguen siendo una de sus favoritas, marcando un nuevo comienzo para ambos.

El siguiente gran hito de su vida llegó casi dos años después de haber dado el sí en el altar. A fines de julio de 2024, Marina sorprendió y emocionó a toda la audiencia de TN y Arriba Argentinos al anunciar en pleno vivo televisivo que se encontraba en la dulce espera. Con una felicidad que no cabía en el pecho, la locutora detalló que transitaba su cuarto mes de gestación y que el fruto de su amor con Gastón sería una nena. Pocas horas después de la primicia en la pantalla chica, la pareja ratificó la noticia en sus plataformas digitales con una serie de tiernas fotografías donde posaban sonrientes mostrando la ecografía, una mamadera y un chupete, revelando además el original nombre elegido: Malaika.

Marina Señuk y Gastón Adler

La dulce espera culminó de manera mágica al principio del 2025. El 9 de enero, la pequeña Malaika llegó al mundo mediante una cesárea programada, transformando instantáneamente la vida de sus padres. La periodista compartió días después en su cuenta oficial de Instagram un conmovedor video que registraba la intimidad del parto: desde los bailes previos junto a las enfermeras para matizar los nervios, hasta el preciso instante del nacimiento y el primer contacto piel con piel con su hija. En su emotiva carta abierta, la conductora describió el momento como "el encuentro más hermoso que soñamos alguna vez", dejando en claro el inmenso amor que inunda este maravilloso presente familiar.

El nacimiento de Malaika, la hija de Marina Señuk y Gastón Adler

Así está hoy Malaika, la hija de Marina Señuk

La pequeña Malaika, la hija de Marina Señuk y Gastón Adler, en este 2026, ya cumplió su año de vida, y se coronó como el centro absoluto del universo familiar. Con su simpatía natural, carisma y coquetearía innata, la nena conquista corazones a cada paso demostrando que heredó toda la frescura ante las cámaras de su mamá. En su cuenta de Instagram, la periodista no duda en mostrar los momentos tiernos que vive con su pequeña, junto a algunas actualizaciones de su trabajo en la televisión y cómo la bebé la acompaña. De esta manera, los usuarios de las redes sociales pudieron notar que Malaika es una nena muy activa, curiosa y alegre, que disfruta plenamente de explorar su entorno, jugar en su moderno rincón lúdico y dar sus firmes primeros pasos rodeada de estímulos afectivos.

Así está hoy Malaika, la hija de Marina Señuk

La presencia en los medios de comunicación y redes sociales de Malaika es frecuente y sumamente celebrada por el público, retratando el crecimiento, desde celebraciones íntimas hasta jornadas de juego en su hogar. Asimismo, el carismático debut de la niña en la pantalla chica ocurrió de manera muy espontánea en el estudio de TN, donde protagonizó un momento sumamente tierno al reaccionar con asombro al ver a su mamá en televisión en pleno vivo. Para Marina, la maternidad representó el estado de plenitud más absoluto y describe a "Mali" como una niña maravillosa que llegó para robarse el corazón de toda la familia. La conductora expresa constantemente estar perdidamente enamorada de la personalidad de su hija, detallando que ver el mundo a través de sus ojos resignifica su rutina diaria y la llena de un desbordante orgullo maternal.

Así está hoy Malaika, la hija de Marina Señuk

El presente de Malaika, la hija de Marina Señuk, está siendo protegido por su mamá, con un bajo perfil mediático y el amor de sus dos padres. Esto demuestra la fusión perfecta entre la pasión por la comunicación y la exigente aventura de la maternidad de Señuk, acompañando con amor los primeros pasos de su hija y consagrando su proyecto familiar con su esposo.

A.E