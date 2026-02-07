Así es el patio de juegos de Malaika, la hija de Marina Señuk: mini pelotero, cocina de lujo y los caminadores montessori más tiernos

Marina Señuk es periodista y forma parte de TN y eltrece. Los últimos meses se volvieron los más especiales de su vida debido a la llegada de su hija Malaika. A través de su red social, comparte su crecimiento y las postales más tiernas junto a ella. En esta oportunidad, mostró su patio de juegos soñado y cautivó a sus miles de seguidores.

Marina Señuk compartió el rincón más importante de su casa

Marina Señuk enterneció a los usuarios de las redes sociales al compartir el lugar dulce y lúdico que armó para su hija Malaika, de apenas un año. Se trata de un espacio especialmente pensado para estimular su desarrollo y acompañar sus primeros descubrimientos. Con una estética cálida y cuidada, el ambiente combina diseño, funcionalidad y detalles que reflejan una clara inspiración Montessori, priorizando materiales nobles y divertidas propuestas acordes a la edad de la pequeña.

Marina Señuk y su hija Malaika

Este sector se encuentra ubicado cerca del jardín de su casa y posee grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural durante el día. Sus cortinas blancas translúcidas suavizan la iluminación y aportan una sensación de calma y amplitud, mientras que la cercanía con los espacios verdes refuerza la conexión con el exterior, creando un ambiente sereno, luminoso y perfecto para que Malaika juegue, explore y se sienta en contacto con la naturaleza.

Juegos montessori y una estética nórdica: así es la sala de juegos de Malaika, la hija de Marina Señuk

Este sitio se encuentra ambientado con un mini pelotero que está hecho en goma espuma tapizada con una tela cuadrillé en tonos rosa y blanco. El mismo es ideal para que Malaika juegue libremente, explore texturas y se divierta en un entorno seguro, pensado para fomentar el movimiento y la curiosidad.

Sin embargo, la gran protagonista es una cocina de lujo hecha íntegramente en madera, tal como se aprecia en la imagen compartida por Marina Señuk en su cuenta de Instagram. De tonos claros y diseño minimalista, cuenta con hornallas, perillas giratorias, una pequeña alacena y detalles en esterilla que aportan un aire sofisticado y moderno.

Marina Señuk compartió la sala de juegos de su hija Malaika

Sin dudas, Malaika reconoce cada elemento y se pasa mucho tiempo jugando con la periodista a cocinar, preparar platos y guardar alimentos. Este mobiliario adaptado a su altura y pensado para estimular la autonomía desde temprana edad, una de las claves de la educación Montessori, resultó más que llamativo para los internautas.

El set incluye ollitas y accesorios en colores suaves, como el rosa empolvado, que armonizan con la paleta general del ambiente y aportan un toque delicado. Otro de los objetos destacados es el caminador Montessori, que además de ayudarla a dar sus primeros pasos, tiene incorporado un adorable perro de peluche, convirtiéndose en un compañero de juegos ideal para desplazarse de un lado a otro.

Marina Señuk compartió la sala de juegos de su hija Malaika

Este tipo de caminador no solo cumple una función motriz, sino que también estimula la confianza y el equilibrio de los más pequeños. Mediante sus publicaciones, la comunicadora social dejó en claro que este rincón de su hogar estuvo pensado al detalle desde el amor para su pequeña. En resumen, así es el patio de juegos de Malaika, la hija de Marina Señuk: tiene un mini pelotero, una cocina de lujo y los caminadores montessori más tiernos para aprender y jugar al mismo tiempo.