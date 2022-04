Francisco Tinelli habló de su deseo de convertirse en padre. El heredero de Marcelo Tinelli, en los últimos días se mostró muy allegado a sus seguidores y se animó a hablar de todo. .

"¿Te gustaría tener hijos a futuro?", le preguntaron al joven.

Francisco Tinelli habló de sus ganas de ser papá

"Sin dudas, la paternidad es algo que quiero vivir", cerró Fran junto al emoji de corazón.

Francisco Tinelli contó por qué fue dura su adolescencia

Francisco Tinelli abrió sus Historias de Instagram para que los seguidores le enviaran preguntas.

Una de las consultas que recibió el hijo de Marcelo Tinelli fue: "¿Hay alguna lección de vida que te haya marcado mucho?". Y Francisco Tinelli respondió: "En la adolescencia cuidé muy poco mi cuerpo. Tenía una exigencia muy grande por cómo me mostraba y me veía. Fui muy duro conmigo mismo. Hoy en día veo la salud desde otro lado. La salud desde el disfrute".

Ya en 2020 Francisco Tinelli había hablado de su adolescencia. "¿Crees que la gente que no te conoce tiene una buena impresión tuya?, ¿cuál fue la peor fase de tu vida?", fueron algunas de las preguntas que respondió a sus seguidores en aquel entonces. Y el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles no dudó en responder cada una de ellas con absoluta sincercidad. Sobre la primera, expresó que cree que las personas que no lo conocen no tienen una buena impresión de él, y en la siguiente dio detalles al respecto.

"La adolescencia, realmente la adolescencia. No se si la peor etapa pero la más complicada y en la que más cambios viví, yo creo, abruptamente fue esa, la adolescencia. Tuve un tema muy jodido que fue el acné que me agarró de repente, en diciembre estar perfecto y arrancar el colegio en marzo hecho un volcán. Me pegó más que nada en lo emocional. Después lo recuperé y me di cuenta que la 'posta' está adentro", argumentó Francisco Tinelli.