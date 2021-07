Fuerte confesión de Nazarena Vélez: "Si mi novio me pide casamiento no dudaría y diría sí"

Con una nueva producción de Nazarena Vélez, el pasado jueves 15 con entradas agotadas debutó la obra "Trepadores" con Rodrigo Noya, Bautista Lena, el hijo de Reina Reech, su pareja, Santiago Caamaño y Fede Barón como protagonistas de esta pieza de humor negro que Naza se animó a pensar a fines del año pasado y hoy ya es realidad. En una entrevista con CARAS Digital la actriz, modelo y empresaria habló de todo: de la obra, del casamiento de su hija, de la pérdida de su exmarido y su hermana, y hasta de si se volvería a casar en lo que sería su cuarta boda... No te pierdas este mano a mano.

Los Trepadores.

¿Cómo te surge la idea de hacer Trepadores?

Yo había terminado de hacer "Hermanes" en octubre y surgió a fines del año pasado y empecé a pensar en una nueva obra para producir. íbamos a debutar el 15 de mayo pero todo lo que pasó con la pandemia hizo que se estrene el jueves pasado en el teatro Picadilly a las 22 horas. Allí estaremos y las entradas se compran por PlateaNet y arrancan con valores súper económicos de 500 pesos. Actúan Rodrigo Noya, Bautista Lena, el hijo de Reina Reech, mi pareja, Santiago Caamaño, y Fede Barón, el hermano de Jime, todos chicos que la vienen rompiendo.

¿De qué trata, para ir contándole al público?

Trepadores es una comedia con mucho humor negro. Santiago mi pareja me dijo que me iba a encantar, es un género que nunca había tocado y son temas para toda la familia. Armé un elenco terrible, terrible, cantan, tiene suspenso, asesinato, de todo. Me la propuso Santiago y me encantó y la produje. Tenemos lugar para 170 personas. La primera función la agotamos, gracias a Dios. La idea es estar los jueves en Buenos Aires y los fines de semana llevarla al interior. Es un gran trabajo el que tenemos que hacer los productores.

Se te nota muy feliz con Santiago, ¿qué encontraste en él para sentirte así?

Lo fundamental que tiene más allá de lo que significa como pareja es que es actor y que hizo más de 40 obras de under, yo siempre transité el teatro comercial. Es sumamente respetuoso y me propone cosas que yo no conozco. El venir de otra rama me ayuda mucho, somos familia.

La obra que produce Nazarena: "Trepadores".

¿Pensas que después de la trágica muerte de tu esposo Fabián Rodríguez encontraste finalmente al hombre de tu vida?

No le pongo toda esa carga emocional porque no me quiero volver a frustrar. No me quiero volver a frustrar, soy más precavida voy a cumplir 46 años, me encuentro más relajada. Sí te puedo decir que lo amo profundamente. No quiero proyectar más. Después de estos 7 años que se fue Fabián lo amo profundamente pero no le pongo carga emocional ni por él ni por mi. Siento que hoy más que mi pareja es mi familia porque tiene una relación fantástica con mis hijos. Claramente Santi más allá de lo que pueda pasar a futuro, que me encantaría quedarme toda la vida con el, pasó a ser uno de los hombres más importantes de mi vida.

¿Cómo se lleva con el más chiquito con Thiago, el hijo que tuviste con Fabián?

Increíble, sino no podría estar conmigo. Se llevan maravillosamente. Al principio costó porque Thiago estaba celoso, pero hoy tienen una relación de amistad y amor increíble y maravillosa y es una de las cosas que más me enamora de él. Con el Chyno y Barby ya son amigotes directamente.

Se casa Bárbara, ¿Cómo lo vivís como madre?

Con emoción, se casa pero no se va. Yo a ella la tuve a los 19 años crecimos juntas, yo la veo tan entusiasmada, tan enamorada de su casamiento que soy feliz y tengo el privilegio que me hace partícipe de todo. Tiene a la gente de Plan V que la acompaña en todo pero lo vivimos como madre e hija con mucha emoción. El viernes pasado se hizo la prueba de maquillaje en casa, el lunes le dieron el vestido que le llegó de Barcelona. Ella está wow y yo estoy como loca.

Barby Pucheta, su hija se casa el 25 de septiembre.

¿Estás como si te casaras vos?

(Risas) Es mucho más emocionante te diría. Mucho más que como viví yo mis casamientos. Yo creo que no me voy a maquillar el día del casamiento porque me voy a llorar todo. Si ya lloró cuando la acompaño a elegir cosas para el salón imaginate... Es una historia de amor hermosa que me tiene como loca.

Volviendo la producción de obras, ¿cómo mutó la Nazarena Vélez de actriz a productora?

Bueno yo ya hace 15 años que soy productora, tal vez estoy más abocada ahora solamente a la producción. Laburo hace 32 años y descubrí en la producción algo que me apasiona. También trabajo mucho con mis redes y tengo que críar a Thiaguito y a mis hijos mayores, estoy en un momento de mucho disfrute.

¿Hablando del disfrute te llevó al otro extremo, después de la pérdida de tu marido y la de tu hermana, pensás que Santiago llegó para llenar ese vacío?

El llegó y es único. Cuando yo procesé todo lo que me pasó y y me puse en eje con mi soledad... Yo creo que cuando uno está bien te llega una persona que te hace bien porque sino las dejás pasar... Sin ninguna duda Santiago es un compañero que no estaba esperando. yo ya pensaba 'ya está viví todo lo que tenía que vivir a nivel pareja y lo que me quedaba de acá adelante era disfrutar de mi familia, estaba resignada'. Santiago es un compañero que no esperaba y le agradezco a Dios, a mi hermana o a quien haya sido porque de hecho siento que lo conozco de otra vida. Somos muy diferentes pero nos conectamos a un nivel muy profundo, disfruta mucho todo lo que hacemos. Él es una bendición a sus 39 años. Es un genio, un señor está súper plantando en la vida.

La pregunta del millón, ¿te imaginas casándote de nuevo y con él?

Hoy no lo pienso bajo ningún punto de vista para mi ahora es el tiempo de Barby, no lo necesito por el momento, el nunca se casó y nunca me hizo ninguna propuesta y por momentos me desliza alguna que otra cosa (risas). Pero si a él le gustaría, sí,desde ya me volvería a casar, me casé tres veces no soy una mujer resentida. Él es parte de mi familia, lo que menos me preocupa es volver a pasar por el Registro Civil. Igual jamás lo haría antes del 25 de septiembre que se casa Barby.

Nazarena con su hijo Thiago y su novio, Gonzalo Caamaño.